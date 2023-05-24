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https://sputnik-georgia.ru/20230524/sluchai-opasnoy-infektsii-uchastilis-v-gruzii-chto-proiskhodit-277962356.html
Случаи опасной инфекции участились в Грузии: что происходит?
Случаи опасной инфекции участились в Грузии: что происходит?
Только в 2022 году в стране было зафиксировано 47 подтвержденных случаев конго-крымской лихорадки 24.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-24T11:21+0400
2023-05-24T11:21+0400
новости
общество
тенгиз церцвадзе
болезнь
конго-крымская лихорадка
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Случаи тяжелого инфекционного заболевания конго-крымской лихорадки зафиксировали в Грузии – за последнее время выявили восемь случаев, сообщил главный инфекционист страны Тенгиз Церцвадзе. По словам врача, шесть пациентов на данное время выписаны, двое продолжают лечение. В основном случаи этого заболевания выявляют в Самцхе-Джавахети (в районах Аспиндза, Адигени и Ахалцихе) и Шида Картли (в Каспи, Хашури, Гори). Церцвадзе отметил, что с наступлением жаркого сезона в Грузии, как и во многих странах мира, проблема конго-крымской лихорадки становится актуальной. Случаи инфицирования в Грузии в основном выявляют в апреле-мае, когда активируются клещи. Церцвадзе отметил, что на данный момент рассматривается использование антивирусного медикамента "Рибавирина", однако доказательств его эффективности пока нет. Резервуарами инфекций считаются домашние и дикие животные, на которых живут клещи. Именно через них инфицируются 80-90% людей конго-крымской лихорадкой. Также люди могут заболеть, если имели прямой контакт с зараженной кровью или тканью животных, например, когда режут скот.Болезнь от человека к человеку передается только в случае контакта с кровью или биологической жидкостью зараженного пациента. Борьбу с конго-крымской лихорадкой ведут в Грузии &gt;&gt;Следовательно, к группе риска относятся работники сельского хозяйства, скотоводы, рабочие скотобойни, ветеринары, военные, медработники, а также путешественники. Церцвадзе сообщил, что только в 2022 году в Грузии было зафиксировано 47 подтвержденных случаев конго-крымской лихорадки. Из них 39 пациентов лечились в тбилисской инфекционной больнице, а восемь – в других клиниках. Из 47 человек трое скончались. Следовательно, показатель летальности из общего числа выявленных в 2022 году случаев составляет 6,4%, что является очень низким показателем для этого заболевания, отметил Церцвадзе. В течение последних десяти лет показатель летальности в среднем около 10-11%. Что также является одним из самых низких показателей в европейских странах, подчеркнул Церцвадзе. Главный инфекционист Грузии напоминает о симптомах инфекции: Для предотвращения заражения людям следует использовать спецодежду, резиновую обувь, перчатки. Обувь и одежду нужно обрабатывать препаратами против клещей. Также инфекционист советует наносить на кожу специальные средства для отпугивания насекомых и клещей. Кроме того, необходимо изолировать больных животных. Конго-крымская лихорадка: источники инфекции и симптомы &gt;&gt;В том случае, если клещ укусит человека, то его нужно достать пинцетом тщательно, чтобы его части не остались в коже. После этого место нужно обработать дезинфицирующим средством и тщательно помыть руки мылом. Тенгиз Церцвадзе призывает пациентов при первых же симптомах обратиться в медучреждение. Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах. Ветрянка или корь – что опаснее? &gt;&gt;Впервые заболевание было выявлено в 1944 году в Крыму. ККГЛ является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae. В Грузии конго-крымская лихорадка появилась в 2009 году. В разных странах процент летальности колеблется от 10 до 40%. Конго-крымская лихорадка распространена в странах Азии, Балтии, России, Турции и Ближнего Востока.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, общество, тенгиз церцвадзе, болезнь, конго-крымская лихорадка
новости, общество, тенгиз церцвадзе, болезнь, конго-крымская лихорадка

Случаи опасной инфекции участились в Грузии: что происходит?

11:21 24.05.2023
© photo: Sputnik / StringerДомашний скот - коровы пасутся на лугу
Домашний скот - коровы пасутся на лугу - Sputnik Грузия, 1920, 24.05.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Только в 2022 году в стране было зафиксировано 47 подтвержденных случаев конго-крымской лихорадки
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Случаи тяжелого инфекционного заболевания конго-крымской лихорадки зафиксировали в Грузии – за последнее время выявили восемь случаев, сообщил главный инфекционист страны Тенгиз Церцвадзе.
По словам врача, шесть пациентов на данное время выписаны, двое продолжают лечение.

"Конго-крымская геморрагическая лихорадка относится к особо опасным инфекциям, что обусловлено высокой летальностью этого заболевания (10-40%), высокой заразностью и отсутствием эффективных специфических лечебных медикаментов и вакцин", – написал Церцвадзе в соцсети.

В основном случаи этого заболевания выявляют в Самцхе-Джавахети (в районах Аспиндза, Адигени и Ахалцихе) и Шида Картли (в Каспи, Хашури, Гори).
Церцвадзе отметил, что с наступлением жаркого сезона в Грузии, как и во многих странах мира, проблема конго-крымской лихорадки становится актуальной.
Случаи инфицирования в Грузии в основном выявляют в апреле-мае, когда активируются клещи.
Церцвадзе отметил, что на данный момент рассматривается использование антивирусного медикамента "Рибавирина", однако доказательств его эффективности пока нет.
Резервуарами инфекций считаются домашние и дикие животные, на которых живут клещи. Именно через них инфицируются 80-90% людей конго-крымской лихорадкой.
Также люди могут заболеть, если имели прямой контакт с зараженной кровью или тканью животных, например, когда режут скот.
Болезнь от человека к человеку передается только в случае контакта с кровью или биологической жидкостью зараженного пациента.
Борьбу с конго-крымской лихорадкой ведут в Грузии >>
Следовательно, к группе риска относятся работники сельского хозяйства, скотоводы, рабочие скотобойни, ветеринары, военные, медработники, а также путешественники.
Церцвадзе сообщил, что только в 2022 году в Грузии было зафиксировано 47 подтвержденных случаев конго-крымской лихорадки. Из них 39 пациентов лечились в тбилисской инфекционной больнице, а восемь – в других клиниках. Из 47 человек трое скончались.
Следовательно, показатель летальности из общего числа выявленных в 2022 году случаев составляет 6,4%, что является очень низким показателем для этого заболевания, отметил Церцвадзе.
© SputnikКонго-крымская лихорадка: источники инфекции и симптомы
Конго-крымская лихорадка: источники инфекции и симптомы - Sputnik Грузия, 1920, 24.05.2023
Конго-крымская лихорадка: источники инфекции и симптомы
© Sputnik
В течение последних десяти лет показатель летальности в среднем около 10-11%. Что также является одним из самых низких показателей в европейских странах, подчеркнул Церцвадзе.
Главный инфекционист Грузии напоминает о симптомах инфекции:
головная боль,
высокая температура,
общая слабость,
покраснение в области глаз, лица и шеи,
кровоизлияния на коже,
кровотечение из десен и внутренних органов,
сыпь,
боль мышц и суставов,
боль живота,
рвота,
желтуха.
Для предотвращения заражения людям следует использовать спецодежду, резиновую обувь, перчатки. Обувь и одежду нужно обрабатывать препаратами против клещей.
Также инфекционист советует наносить на кожу специальные средства для отпугивания насекомых и клещей. Кроме того, необходимо изолировать больных животных.
Конго-крымская лихорадка: источники инфекции и симптомы >>
В том случае, если клещ укусит человека, то его нужно достать пинцетом тщательно, чтобы его части не остались в коже. После этого место нужно обработать дезинфицирующим средством и тщательно помыть руки мылом.
Тенгиз Церцвадзе призывает пациентов при первых же симптомах обратиться в медучреждение.
Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах.
Ветрянка или корь – что опаснее? >>
Впервые заболевание было выявлено в 1944 году в Крыму. ККГЛ является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae.
В Грузии конго-крымская лихорадка появилась в 2009 году.
В разных странах процент летальности колеблется от 10 до 40%. Конго-крымская лихорадка распространена в странах Азии, Балтии, России, Турции и Ближнего Востока.
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