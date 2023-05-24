https://sputnik-georgia.ru/20230524/sluchai-opasnoy-infektsii-uchastilis-v-gruzii-chto-proiskhodit-277962356.html

Случаи опасной инфекции участились в Грузии: что происходит?

Случаи опасной инфекции участились в Грузии: что происходит?

Только в 2022 году в стране было зафиксировано 47 подтвержденных случаев конго-крымской лихорадки 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T11:21+0400

2023-05-24T11:21+0400

2023-05-24T11:21+0400

новости

общество

тенгиз церцвадзе

болезнь

конго-крымская лихорадка

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Случаи тяжелого инфекционного заболевания конго-крымской лихорадки зафиксировали в Грузии – за последнее время выявили восемь случаев, сообщил главный инфекционист страны Тенгиз Церцвадзе. По словам врача, шесть пациентов на данное время выписаны, двое продолжают лечение. В основном случаи этого заболевания выявляют в Самцхе-Джавахети (в районах Аспиндза, Адигени и Ахалцихе) и Шида Картли (в Каспи, Хашури, Гори). Церцвадзе отметил, что с наступлением жаркого сезона в Грузии, как и во многих странах мира, проблема конго-крымской лихорадки становится актуальной. Случаи инфицирования в Грузии в основном выявляют в апреле-мае, когда активируются клещи. Церцвадзе отметил, что на данный момент рассматривается использование антивирусного медикамента "Рибавирина", однако доказательств его эффективности пока нет. Резервуарами инфекций считаются домашние и дикие животные, на которых живут клещи. Именно через них инфицируются 80-90% людей конго-крымской лихорадкой. Также люди могут заболеть, если имели прямой контакт с зараженной кровью или тканью животных, например, когда режут скот.Болезнь от человека к человеку передается только в случае контакта с кровью или биологической жидкостью зараженного пациента. Борьбу с конго-крымской лихорадкой ведут в Грузии >>Следовательно, к группе риска относятся работники сельского хозяйства, скотоводы, рабочие скотобойни, ветеринары, военные, медработники, а также путешественники. Церцвадзе сообщил, что только в 2022 году в Грузии было зафиксировано 47 подтвержденных случаев конго-крымской лихорадки. Из них 39 пациентов лечились в тбилисской инфекционной больнице, а восемь – в других клиниках. Из 47 человек трое скончались. Следовательно, показатель летальности из общего числа выявленных в 2022 году случаев составляет 6,4%, что является очень низким показателем для этого заболевания, отметил Церцвадзе. В течение последних десяти лет показатель летальности в среднем около 10-11%. Что также является одним из самых низких показателей в европейских странах, подчеркнул Церцвадзе. Главный инфекционист Грузии напоминает о симптомах инфекции: Для предотвращения заражения людям следует использовать спецодежду, резиновую обувь, перчатки. Обувь и одежду нужно обрабатывать препаратами против клещей. Также инфекционист советует наносить на кожу специальные средства для отпугивания насекомых и клещей. Кроме того, необходимо изолировать больных животных. Конго-крымская лихорадка: источники инфекции и симптомы >>В том случае, если клещ укусит человека, то его нужно достать пинцетом тщательно, чтобы его части не остались в коже. После этого место нужно обработать дезинфицирующим средством и тщательно помыть руки мылом. Тенгиз Церцвадзе призывает пациентов при первых же симптомах обратиться в медучреждение. Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) – особо опасное природно-очаговое заболевание, характеризующееся лихорадкой, выраженной интоксикацией и кровоизлияниями на коже и внутренних органах. Ветрянка или корь – что опаснее? >>Впервые заболевание было выявлено в 1944 году в Крыму. ККГЛ является широко распространенной болезнью, которую вызывает передаваемый клещами вирус (Nairovirus) семейства Bunyaviridae. В Грузии конго-крымская лихорадка появилась в 2009 году. В разных странах процент летальности колеблется от 10 до 40%. Конго-крымская лихорадка распространена в странах Азии, Балтии, России, Турции и Ближнего Востока.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, общество, тенгиз церцвадзе, болезнь, конго-крымская лихорадка