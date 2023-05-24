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Лифт с годовалым ребенком сорвался в жилом доме в Тбилиси
Лифт с годовалым ребенком сорвался в жилом доме в Тбилиси
Чудом уцелевший мужчина обратился к муниципальным властям с просьбой вовремя решить вопрос с неисправным лифтом 24.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-24T20:24+0400
2023-05-24T20:24+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Лифт с тремя членами семьи, среди которых был годовалый ребенок, сорвался с девятого этажа в спальном районе Тбилиси Глдани. Лифт пролетел несколько этажей, после чего застрял. Все трое пассажиров уцелели. Как сообщил в соцсети пострадавший, он зашел в кабину с женой и ребенком, после чего лифт сорвался. Инцидент произошел в XI корпусе третьего микрорайона Глдани. Чудом уцелевший мужчина обратился к муниципальным властям с просьбой вовремя решить вопрос с неисправным лифтом, пока кто-нибудь не погиб.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси
Лифт с годовалым ребенком сорвался в жилом доме в Тбилиси
20:24 24.05.2023 (обновлено: 20:43 24.05.2023)
Чудом уцелевший мужчина обратился к муниципальным властям с просьбой вовремя решить вопрос с неисправным лифтом
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Лифт с тремя членами семьи, среди которых был годовалый ребенок, сорвался с девятого этажа в спальном районе Тбилиси Глдани.
Лифт пролетел несколько этажей, после чего застрял. Все трое пассажиров уцелели.
Как сообщил в соцсети пострадавший, он зашел в кабину с женой и ребенком, после чего лифт сорвался.
"Сегодня я взглянул в глаза смерти вместе с женой и годовалым ребенком", – написал пострадавший.
Инцидент произошел в XI корпусе третьего микрорайона Глдани.
Чудом уцелевший мужчина обратился к муниципальным властям с просьбой вовремя решить вопрос с неисправным лифтом, пока кто-нибудь не погиб.