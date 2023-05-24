https://sputnik-georgia.ru/20230524/lift-s-godovalym-rebenkom-sorvalsya-v-zhilom-dome-v-tbilisi-277992514.html

Лифт с годовалым ребенком сорвался в жилом доме в Тбилиси

Лифт с годовалым ребенком сорвался в жилом доме в Тбилиси

Чудом уцелевший мужчина обратился к муниципальным властям с просьбой вовремя решить вопрос с неисправным лифтом 24.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Лифт с тремя членами семьи, среди которых был годовалый ребенок, сорвался с девятого этажа в спальном районе Тбилиси Глдани. Лифт пролетел несколько этажей, после чего застрял. Все трое пассажиров уцелели. Как сообщил в соцсети пострадавший, он зашел в кабину с женой и ребенком, после чего лифт сорвался. Инцидент произошел в XI корпусе третьего микрорайона Глдани. Чудом уцелевший мужчина обратился к муниципальным властям с просьбой вовремя решить вопрос с неисправным лифтом, пока кто-нибудь не погиб.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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