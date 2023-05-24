https://sputnik-georgia.ru/20230524/natsbank-gruzii-serezno-podkhodit-k-soblyudeniyu-sanktsiy--i-o-glavy-regulyatora-277995689.html

Нацбанк Грузии серьезно подходит к соблюдению санкций – и. о. главы регулятора

Нацбанк Грузии серьезно подходит к соблюдению санкций – и. о. главы регулятора

В случае несоблюдения санкций, Грузии могут грозить вторичные санкции, которые будут очень тяжелыми для финансового сектора, заявил исполняющий обязанности... 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T23:08+0400

2023-05-24T23:08+0400

2023-05-24T23:08+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Финансовый сектор Грузии, а также Национальный банк очень серьезно подходят к соблюдению международных санкций, что очень важно для макроэкономической стабильности страны, заявил исполняющий обязанности президента Нацбанка Арчил Мествиришвили в парламенте. Свои санкции против России грузинские власти вводить не стали, заявив, что от этого пострадает только сама Грузия. При этом страна оказывает политическую и гуманитарную поддержку Украине. Власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные санкции против России, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. По его словам, с введением санкций со стороны Европейского Союза, США и Великобритании в отношении России и Беларуси после конфликта на Украине, Нацбанк потребовал от финансового сектора точного соблюдения этих санкций. "В части борьбы против отмывания денег и финансирования терроризма Национальный банк осуществляет мониторинг данного закона в финансовом секторе. В этом плане прошлый год был очень активным, в том числе, самым важным было обеспечение соблюдения международных санкций", – сказал он. Грузия не нарушает санкции – глава парламента ответил на критику Госдепа США >>В банковских вопросах Грузия, которая не вводила санкции против России, соблюдает все международные санкции. Российские банковские карты в Грузии не действуют. Также не осуществляются прямые банковские переводы между странами, возможно лишь перечисление через систему денежных переводов. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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