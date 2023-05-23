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Грузия не нарушает санкции – спикер парламента ответил на заявление Госдепа США
Грузия не нарушает санкции – спикер парламента ответил на заявление Госдепа США
Пресс-спикер Госдепа США заявил, что сейчас не время "наращивать отношения с Россией" 23.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-23T13:12+0400
2023-05-23T13:12+0400
2023-05-23T13:33+0400
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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Грузия не нарушает международные санкции из-за восстановления прямого авиасообщения с Россией, и это факт, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя заявление пресс-спикер Госдепа США Метью Миллера.Миллер заявяил, что США озабочены восстановлением прямого авиасообщения между Грузией и Россией. По его словам, многие западные страны, в том числе США, запретили российским самолетам входить в их воздушное пространство. Как отметил Миллер, США и все западное сообщество "дистанцировались от этого режима, и сейчас не время наращивать отношения с Россией".Прямые полеты не нарушают ни одну международную санкцию, а если у данной оценки есть какая-то другая мотивация, то они должны сказать об этом, отметил спикер парламента Грузии.Санкции против России приведут Грузию к военной конфронтации – Папуашвили>>Папуашвили напомнил, что власти Грузии уже больше года назад заявили о своей политике в отношении России. С данной политикой согласен грузинский народ, подчернкул Папуашвили. По его словам, такие действия, как закрытие неба или введение визового режима для граждан России, означали бы установление санкций. Введение санкций против России опасно для Грузии – вице-спикер парламента Грузии >>Любое действие, которое касается закрытия неба или введения визового режима – является санкцией, что, по словам главы грузинского законодательного органа, приведет к эскалации. "Санкция означает эскалацию. Эскалация означает такую ситуацию, когда сложно прогнозировать, что будет дальше. Будет это экономический контрудар по отношению к Грузии или иные риски военного вида. И в тех условиях, когда ни одна страна и ни одна организация не дает Грузии гарантии военной и экономической безопасности, требовать от Грузии установить двусторонние санкции является несправедливостью", – отметил он.Каладзе: власти Грузии приветствуют российских туристов>> Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против России, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны.Политики, которых в "Грузинской мечте" называют представителями "радикальной оппозиции", периодически делают заявления о необходимости введения визового режима для россиян. Они настаивают на ограничениях из-за продолжающегося конфликта на Украине.Что касается возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, то 10 мая Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который был задействован в 2019 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, шалва папуашвили, сша, госдеп сша, антироссийские санкции
грузия, новости, политика, шалва папуашвили, сша, госдеп сша, антироссийские санкции
Грузия не нарушает санкции – спикер парламента ответил на заявление Госдепа США
13:12 23.05.2023 (обновлено: 13:33 23.05.2023)
Пресс-спикер Госдепа США заявил, что сейчас не время "наращивать отношения с Россией"
ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Грузия не нарушает международные санкции из-за восстановления прямого авиасообщения с Россией, и это факт, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, комментируя заявление пресс-спикер Госдепа США Метью Миллера.
Миллер заявяил, что США озабочены восстановлением прямого авиасообщения между Грузией и Россией. По его словам, многие западные страны, в том числе США, запретили российским самолетам входить в их воздушное пространство. Как отметил Миллер, США и все западное сообщество "дистанцировались от этого режима, и сейчас не время наращивать отношения с Россией".
"Когда речь идет об озабоченности, важен один важный момент. Внимательно присмотритесь к этим заявлениям, ни в одном заявлении, будь то иностранный политик или какая-либо структура, никто не говорит, что этими полетами происходит обход санкций или нарушение какой-либо санкции. Это факт", – заявил Папуашвили.
Прямые полеты не нарушают ни одну международную санкцию, а если у данной оценки есть какая-то другая мотивация, то они должны сказать об этом, отметил спикер парламента Грузии.
Папуашвили напомнил, что власти Грузии уже больше года назад заявили о своей политике в отношении России.
"Политика заключается в следующем: с одной стороны, мы не допускаем обхода международных санкций с использованием Грузии, и в этом Грузия совершенно добросовестна, и не существует ни единого факта, сплетен, подозрений. И второе – мы не устанавливаем двусторонние санкции", – отметил он.
С данной политикой согласен грузинский народ, подчернкул Папуашвили.
По его словам, такие действия, как закрытие неба или введение визового режима для граждан России, означали бы установление санкций.
Любое действие, которое касается закрытия неба или введения визового режима – является санкцией, что, по словам главы грузинского законодательного органа, приведет к эскалации.
"Санкция означает эскалацию. Эскалация означает такую ситуацию, когда сложно прогнозировать, что будет дальше. Будет это экономический контрудар по отношению к Грузии или иные риски военного вида. И в тех условиях, когда ни одна страна и ни одна организация не дает Грузии гарантии военной и экономической безопасности, требовать от Грузии установить двусторонние санкции является несправедливостью", – отметил он.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против России, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили не раз заявлял, что нынешние власти проводят разумную и прагматичную политику, которая отражает национальные интересы страны и народа, и конечной целью которой является объединение страны.
Политики, которых в "Грузинской мечте" называют представителями "радикальной оппозиции", периодически делают заявления о необходимости введения визового режима для россиян. Они настаивают на ограничениях из-за продолжающегося конфликта на Украине.
Что касается возобновления прямого авиасообщения между Россией и Грузией, то 10 мая Владимир Путин подписал указ об отмене запрета на прямое авиасообщение между РФ и Грузией, который был задействован в 2019 году.