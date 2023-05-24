https://sputnik-georgia.ru/20230524/novyy-dom-postroyat-na-meste-avariynogo-na-okraine-tbilisi--277971673.html

Новый дом построят на месте аварийного на окраине Тбилиси

Новый дом построят на месте аварийного на окраине Тбилиси

Жилой дом в районе Варкетили относился к аварийному зданию высокой категории, отметил градоначальник 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T14:17+0400

2023-05-24T14:17+0400

2023-05-24T14:17+0400

каха каладзе

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Программа замены аварийных домов Тбилиси продолжается, и на этот раз новый жилой появится на месте поврежденного здания в районе Варкетили, заявил мэр Каха Каладзе на заседании городского правительства. Мэрия Тбилиси запустила программу обновления районов столицы, предусматривающую замену аварийных домов. По последним данным мэрии, в столице 10 тысяч аварийных домов. Официальные данные основаны на проверке зданий после обращения граждан. Замена старого трехэтажного дома в Варкетили произойдет на улице Калоубани, 18. Соглашение уже оформлено с местным населением. По словам Каладзе, в рамках этой программы рассматривается около сорока проектов. По словам градоначальника, программа предусматривает полный демонтаж аварийных зданий и строительство новых корпусов.Как отмечается, жилой дом в районе Варкетили относится к аварийному зданию высокой категории. Здесь проживало около 30 семей. Они уже переехали на съемные квартиры. "Вместо этого корпуса будет построен современный жилой дом", – отметил Каладзе. Мэр Тбилиси подчеркнул, что также продолжится обновление и восстановление аварийных памятников культурного наследия столицы. В частности, разработаны две модели программы. В рамках первой – бизнес-сектору, после согласования с владельцами аварийных домов, предоставят возможность замены/ремонта аварийных зданий в исторических районах, но только в соответствии с детальным проектом и сметой, разработанными Фондом развития Тбилиси. Более двух тысяч семей вынужденных переселенцев получат квартиры в Тбилиси >>Взамен власти предлагают бизнес-сектору выдать соответствующее планировочное решение к прилегающей территории, присвоив конкретные параметры принадлежащей им земле, которая должна находиться за пределами исторических районов (а не в историческом районе). Кроме того, заинтересованный бизнес-субъект сможет уплатить соответствующую сумму непосредственно в бюджет и полностью передать выполнение работ Фонду развития Тбилиси. Согласно второй программе, мэрия поможет владельцам аварийных зданий в исторических районах продать свое имущество через аукцион. Его объявят по желанию собственников, по указанной ими цене или стоимости, предусмотренной экспертным заключением.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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каха каладзе, тбилиси, грузия, новости, общество