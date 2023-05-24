https://sputnik-georgia.ru/20230524/premer-moya-zadacha--zaschita-natsionalnykh-interesov-gruzii-277967814.html

Премьер: моя задача – защита национальных интересов Грузии

Премьер: моя задача – защита национальных интересов Грузии

Грузия находится в очень сложной ситуации из-за своего географического расположения, отметил Гарибашвили 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T12:17+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Власти Грузии смогли сохранить безопасность, мир и стабильность, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на форуме в Катаре. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу. При этом, глава грузинского правительства отметил, что Грузия находится в очень сложной ситуации из-за географического расположения страны. Во время своего выступления он также коснулся темы открытия второго фронта в Грузии и призывов со стороны представителей украинских властей. "Украинские друзья могут иметь другие ожидания. Они публично заявили, что хотят видеть второй фронт в Грузии", - подчеркнул Гарибашвили.У Грузии было достаточно конфликтов, добавил Гарибашвили. В частности, после восстановления независимости, в 90-х годах в стране было два конфликта.Премьер Грузии приветствует позицию Китая по конфликту на Украине >>К открытию второго фронта Грузию одним из первых призвал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. По его словам, открытие дополнительных фронтов в сфере интересов России на территории других стран очень помогло бы Украине. Он отметил Грузию, Курильские острова и Калининградскую область. Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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ираклий гарибашвили, украина, катар, новости, политика, грузия, обострение ситуации вокруг украины 2022