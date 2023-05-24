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США вмешиваются во внутренние дела Грузии – МИД России
США вмешиваются во внутренние дела Грузии – МИД России
Нет здравого объяснения, почему США считают возможным комментировать, о чем договариваются два суверенных государства, заявила официальный представитель МИД РФ 24.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-24T16:57+0400
2023-05-24T16:57+0400
2023-05-24T16:49+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Заявление США о возможных санкциях в отношении Грузии из-за восстановления авиасообщения с РФ – это вмешательство во внутренние дела других государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель заявил на прошлой неделе, что Госдеп не исключает введение санкций против работающих в аэропортах Грузии компаний в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией.По ее словам, нет здравого объяснения, почему США считают возможным комментировать, о чем договариваются два суверенных государства.Указом президента России Владимира Путина с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. В Минэкономики Грузии заявили, что в Грузию смогут летать только те авиакомпании, которые не попали под международные санкции."От США исходит угрожающий тон" – депутат парламента Грузии >>Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против России, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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США вмешиваются во внутренние дела Грузии – МИД России
Нет здравого объяснения, почему США считают возможным комментировать, о чем договариваются два суверенных государства, заявила официальный представитель МИД РФ
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Заявление США о возможных санкциях в отношении Грузии из-за восстановления авиасообщения с РФ – это вмешательство во внутренние дела других государств, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Патель заявил на прошлой неделе, что Госдеп не исключает введение санкций против работающих в аэропортах Грузии компаний в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией.
"Никакой другой квалификации заявлению Госдепа, нежели вмешательство во внутренние дела суверенных государств, быть не может. Это авиасообщение стран, которые являются не просто соседями в географическом плане – нас очень многое связывает в историческом контексте. Причем здесь США, вообще непонятно", – заявила Захарова на брифинге, отвечая на вопрос журналистов.
По ее словам, нет здравого объяснения, почему США считают возможным комментировать, о чем договариваются два суверенных государства.
Указом президента России Владимира Путина с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию. В Минэкономики Грузии заявили, что в Грузию смогут летать только те авиакомпании, которые не попали под международные санкции.
Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против России, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти Грузии систематически заявляют, что страна соблюдает международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.