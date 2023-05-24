https://sputnik-georgia.ru/20230524/ubiystvo-i-konoplya--podrobnosti-prestupleniya-v-tbilisi--277989332.html

Убийство и конопля – подробности преступления в Тбилиси

Убийство и конопля – подробности преступления в Тбилиси

Конфликт между молодыми людьми начался в соцсети, а после продолжился при личной встрече 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T18:25+0400

2023-05-24T18:25+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Задержанному за убийство сверстника 23-летнему мужчине предъявлено обвинение в том числе в незаконной культивации конопли, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Преступление произошло в Тбилиси 22 мая. Подозреваемый в убийстве был задержан на второй день, 23 мая. Следствие утверждает, что именно он ударил ножом в живот своего сверстника, который скончался от полученного ранения в больнице. Конфликт в соцсети завершился убийством: что произошло в Тбилиси? >>Во время обыска в квартире обвиняемого полиция обнаружила коноплю и изъяла в качестве вещественного доказательства. Ранее МВД Грузии сообщило, что конфликт между молодыми людьми начался в соцсети, а после продолжился при личной встрече. Молодой человек обвиняется в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах из хулиганских побуждений и в незаконной культивации содержащего наркотик растения в особо крупных размерах.В случае подтверждения вины, обвиняемому грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Прокуратура будет требовать помещения обвиняемого в заключение на время следствия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, убийство, генеральная прокуратура грузии