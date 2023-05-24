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Убийство и конопля – подробности преступления в Тбилиси
Убийство и конопля – подробности преступления в Тбилиси
Конфликт между молодыми людьми начался в соцсети, а после продолжился при личной встрече 24.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-24T18:25+0400
2023-05-24T18:25+0400
2023-05-24T18:29+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Задержанному за убийство сверстника 23-летнему мужчине предъявлено обвинение в том числе в незаконной культивации конопли, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Преступление произошло в Тбилиси 22 мая. Подозреваемый в убийстве был задержан на второй день, 23 мая. Следствие утверждает, что именно он ударил ножом в живот своего сверстника, который скончался от полученного ранения в больнице. Конфликт в соцсети завершился убийством: что произошло в Тбилиси? >>Во время обыска в квартире обвиняемого полиция обнаружила коноплю и изъяла в качестве вещественного доказательства. Ранее МВД Грузии сообщило, что конфликт между молодыми людьми начался в соцсети, а после продолжился при личной встрече. Молодой человек обвиняется в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах из хулиганских побуждений и в незаконной культивации содержащего наркотик растения в особо крупных размерах.В случае подтверждения вины, обвиняемому грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Прокуратура будет требовать помещения обвиняемого в заключение на время следствия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, убийство, генеральная прокуратура грузии
Убийство и конопля – подробности преступления в Тбилиси
18:25 24.05.2023 (обновлено: 18:29 24.05.2023)
Конфликт между молодыми людьми начался в соцсети, а после продолжился при личной встрече
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Задержанному за убийство сверстника 23-летнему мужчине предъявлено обвинение в том числе в незаконной культивации конопли, говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Преступление произошло в Тбилиси 22 мая. Подозреваемый в убийстве был задержан на второй день, 23 мая. Следствие утверждает, что именно он ударил ножом в живот своего сверстника, который скончался от полученного ранения в больнице.
Во время обыска в квартире обвиняемого полиция обнаружила коноплю и изъяла в качестве вещественного доказательства.
Ранее МВД Грузии сообщило, что конфликт между молодыми людьми начался в соцсети, а после продолжился при личной встрече.
Молодой человек обвиняется в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах из хулиганских побуждений и в незаконной культивации содержащего наркотик растения в особо крупных размерах.
В случае подтверждения вины, обвиняемому грозит от 16 до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Прокуратура будет требовать помещения обвиняемого в заключение на время следствия.