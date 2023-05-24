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В Тбилиси пройдет грузино-саудовский бизнес-форум
В Тбилиси пройдет грузино-саудовский бизнес-форум
Правительство Саудовской Аравии создаст специальную комиссию для изучения инвестиционных возможностей Грузии по различным направлениям 24.05.2023, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Грузино-саудовский бизнес-форум пройдет в Тбилиси 2023 году, договоренность была достигнута в ходе встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с членами правительства Саудовской Аравии в Катаре. Гарибашвили на встрече с министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халидом Алфаилом и министром экономики и планирования Фейсалом Фадилем Аль-Ибрагимом обсудил вопрос инвестирования в Грузия. Помимо договоренности о проведении форума стороны также согласовали создание правительством Саудовской Аравии специальной комиссии для изучения инвестиционных возможностей Грузии по различным направлениям. Не только бизнес-контакты: о чем договорилась грузинская делегация в Катаре? &gt;&gt;По словам представителей саудовского правительства, Грузия является одной из привлекательных стран для инвестиций Королевства Саудовская Аравия благодаря недавнему прогрессу, достигнутому с экономической точки зрения. Между тем министр экономики Грузии Леван Давиташвили отметил важность сотрудничества между двумя странами. По его словам, планируется создание совместных рабочих групп и комиссий, которые будут определять инвестиционные проекты как в направлении энергетики, так и в части развития недвижимости и инфраструктуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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экономика, грузия, новости, саудовская аравия, ираклий гарибашвили, леван давиташвили, катар
экономика, грузия, новости, саудовская аравия, ираклий гарибашвили, леван давиташвили, катар

В Тбилиси пройдет грузино-саудовский бизнес-форум

23:56 24.05.2023 (обновлено: 00:00 25.05.2023)
© Сourtesy of Georgian GovernmentИраклий Гарибашвили и министр инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халид Алфаил
Ираклий Гарибашвили и министр инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халид Алфаил - Sputnik Грузия, 1920, 24.05.2023
© Сourtesy of Georgian Government
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Правительство Саудовской Аравии создаст специальную комиссию для изучения инвестиционных возможностей Грузии по различным направлениям
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Грузино-саудовский бизнес-форум пройдет в Тбилиси 2023 году, договоренность была достигнута в ходе встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с членами правительства Саудовской Аравии в Катаре.
Гарибашвили на встрече с министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халидом Алфаилом и министром экономики и планирования Фейсалом Фадилем Аль-Ибрагимом обсудил вопрос инвестирования в Грузия.
Помимо договоренности о проведении форума стороны также согласовали создание правительством Саудовской Аравии специальной комиссии для изучения инвестиционных возможностей Грузии по различным направлениям.
Не только бизнес-контакты: о чем договорилась грузинская делегация в Катаре? >>
По словам представителей саудовского правительства, Грузия является одной из привлекательных стран для инвестиций Королевства Саудовская Аравия благодаря недавнему прогрессу, достигнутому с экономической точки зрения.
Между тем министр экономики Грузии Леван Давиташвили отметил важность сотрудничества между двумя странами.

"Это одна из самых богатых экономик, которая имеет довольно большой интерес к Грузии, особенно впечатляют правительство Саудовской Аравии последние успехи Грузии, и поэтому мы обсудили направления сотрудничества в различных областях", – сказал Давиташвили.

По его словам, планируется создание совместных рабочих групп и комиссий, которые будут определять инвестиционные проекты как в направлении энергетики, так и в части развития недвижимости и инфраструктуры.
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