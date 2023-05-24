https://sputnik-georgia.ru/20230524/v-tbilisi-proydet-gruzino-saudovskiy-biznes-forum-277997085.html

В Тбилиси пройдет грузино-саудовский бизнес-форум

В Тбилиси пройдет грузино-саудовский бизнес-форум

Правительство Саудовской Аравии создаст специальную комиссию для изучения инвестиционных возможностей Грузии по различным направлениям 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T23:56+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Грузино-саудовский бизнес-форум пройдет в Тбилиси 2023 году, договоренность была достигнута в ходе встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с членами правительства Саудовской Аравии в Катаре. Гарибашвили на встрече с министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халидом Алфаилом и министром экономики и планирования Фейсалом Фадилем Аль-Ибрагимом обсудил вопрос инвестирования в Грузия. Помимо договоренности о проведении форума стороны также согласовали создание правительством Саудовской Аравии специальной комиссии для изучения инвестиционных возможностей Грузии по различным направлениям. Не только бизнес-контакты: о чем договорилась грузинская делегация в Катаре? >>По словам представителей саудовского правительства, Грузия является одной из привлекательных стран для инвестиций Королевства Саудовская Аравия благодаря недавнему прогрессу, достигнутому с экономической точки зрения. Между тем министр экономики Грузии Леван Давиташвили отметил важность сотрудничества между двумя странами. По его словам, планируется создание совместных рабочих групп и комиссий, которые будут определять инвестиционные проекты как в направлении энергетики, так и в части развития недвижимости и инфраструктуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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