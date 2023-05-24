https://sputnik-georgia.ru/20230524/v-tbilisi-proydet-gruzino-saudovskiy-biznes-forum-277997085.html
В Тбилиси пройдет грузино-саудовский бизнес-форум
В Тбилиси пройдет грузино-саудовский бизнес-форум
Правительство Саудовской Аравии создаст специальную комиссию для изучения инвестиционных возможностей Грузии по различным направлениям 24.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-24T23:56+0400
2023-05-24T23:56+0400
2023-05-25T00:00+0400
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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Грузино-саудовский бизнес-форум пройдет в Тбилиси 2023 году, договоренность была достигнута в ходе встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с членами правительства Саудовской Аравии в Катаре. Гарибашвили на встрече с министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халидом Алфаилом и министром экономики и планирования Фейсалом Фадилем Аль-Ибрагимом обсудил вопрос инвестирования в Грузия. Помимо договоренности о проведении форума стороны также согласовали создание правительством Саудовской Аравии специальной комиссии для изучения инвестиционных возможностей Грузии по различным направлениям. Не только бизнес-контакты: о чем договорилась грузинская делегация в Катаре? >>По словам представителей саудовского правительства, Грузия является одной из привлекательных стран для инвестиций Королевства Саудовская Аравия благодаря недавнему прогрессу, достигнутому с экономической точки зрения. Между тем министр экономики Грузии Леван Давиташвили отметил важность сотрудничества между двумя странами. По его словам, планируется создание совместных рабочих групп и комиссий, которые будут определять инвестиционные проекты как в направлении энергетики, так и в части развития недвижимости и инфраструктуры.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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В Тбилиси пройдет грузино-саудовский бизнес-форум
23:56 24.05.2023 (обновлено: 00:00 25.05.2023)
Правительство Саудовской Аравии создаст специальную комиссию для изучения инвестиционных возможностей Грузии по различным направлениям
ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Грузино-саудовский бизнес-форум пройдет в Тбилиси 2023 году, договоренность была достигнута в ходе встречи премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили с членами правительства Саудовской Аравии в Катаре.
Гарибашвили на встрече с министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халидом Алфаилом и министром экономики и планирования Фейсалом Фадилем Аль-Ибрагимом обсудил вопрос инвестирования в Грузия.
Помимо договоренности о проведении форума стороны также согласовали создание правительством Саудовской Аравии специальной комиссии для изучения инвестиционных возможностей Грузии по различным направлениям.
По словам представителей саудовского правительства, Грузия является одной из привлекательных стран для инвестиций Королевства Саудовская Аравия благодаря недавнему прогрессу, достигнутому с экономической точки зрения.
Между тем министр экономики Грузии Леван Давиташвили отметил важность сотрудничества между двумя странами.
"Это одна из самых богатых экономик, которая имеет довольно большой интерес к Грузии, особенно впечатляют правительство Саудовской Аравии последние успехи Грузии, и поэтому мы обсудили направления сотрудничества в различных областях", – сказал Давиташвили.
По его словам, планируется создание совместных рабочих групп и комиссий, которые будут определять инвестиционные проекты как в направлении энергетики, так и в части развития недвижимости и инфраструктуры.