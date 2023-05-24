https://sputnik-georgia.ru/20230524/v-tsvetakh-gruzinskogo-flaga-prospekt-rustaveli-pered-dnem-nezavisimosti---video-277984186.html
В цветах грузинского флага: проспект Руставели перед Днем независимости – видео
В цветах грузинского флага: проспект Руставели перед Днем независимости – видео
Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проспект Руставели, главную улицу Тбилиси, украсили к празднованию Дня независимости Грузии, который будет отмечаться 26... 24.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-24T16:19+0400
2023-05-24T16:19+0400
2023-05-24T16:28+0400
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день независимости грузии
день независимости грузии
день независимости грузии
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Власти Грузии 26 мая масштабно отметят в Тбилиси 32-ю годовщину обретения независимости страны. В этот день в центре города пройдут десятки праздничных мероприятий. С подробной программой праздника можно ознакомится по этой ссылке.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, день независимости грузии, день независимости грузии, день независимости грузии, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, день независимости грузии, день независимости грузии, день независимости грузии, видео
В цветах грузинского флага: проспект Руставели перед Днем независимости – видео
16:19 24.05.2023 (обновлено: 16:28 24.05.2023)
Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проспект Руставели, главную улицу Тбилиси, украсили к празднованию Дня независимости Грузии, который будет отмечаться 26 мая