https://sputnik-georgia.ru/20230524/v-tsvetakh-gruzinskogo-flaga-prospekt-rustaveli-pered-dnem-nezavisimosti---video-277984186.html

В цветах грузинского флага: проспект Руставели перед Днем независимости – видео

В цветах грузинского флага: проспект Руставели перед Днем независимости – видео

Смотрите в видео Sputnik Грузия, как проспект Руставели, главную улицу Тбилиси, украсили к празднованию Дня независимости Грузии, который будет отмечаться 26... 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T16:19+0400

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2023-05-24T16:28+0400

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день независимости грузии

день независимости грузии

день независимости грузии

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Власти Грузии 26 мая масштабно отметят в Тбилиси 32-ю годовщину обретения независимости страны. В этот день в центре города пройдут десятки праздничных мероприятий. С подробной программой праздника можно ознакомится по этой ссылке.

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