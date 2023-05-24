https://sputnik-georgia.ru/20230524/yunaya-gruzinka-pokorila-zhyuri-shou-golos-deti-v-ispanii--video-277956521.html

Юная грузинка покорила жюри шоу "Голос. Дети" в Испании – ВИДЕО

Юная грузинка покорила жюри шоу "Голос. Дети" в Испании – ВИДЕО

Барбаре Махатадзе, несмотря на юный возраст, уже имеет опыт выступлений на сцене 24.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-24T11:01+0400

2023-05-24T11:01+0400

2023-05-24T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 24 мая — Sputnik. Одиннадцатилетняя исполнительница из Грузии Барбаре Махатадзе покорила четырех членов жюри на испанской версии вокального шоу "Голос. Дети" (La Voz Kids Antena 3 2023). Юная певица исполнила известную песню Creep группы Radiohead. Как только композиция заиграла, голос Барбаре поразил тренеров и они, не раздумывая, нажали на кнопки. Самым первым к девочке повернулся Себастьян Ятра и встал на ноги, наблюдая за выступлением грузинки. В конце концов все четыре тренера повернулись к Барбаре и все захотели, чтобы талантливая певица была в их команде. В итоге Барбаре, успешно пройдя "Слепые прослушивания", выбрала команду Давида Бисбаля. Барбаре Махатадзе, несмотря на свой юный возраст, уже имеет опыт участия в грузинском конкурсе "Ранина" в 2021 году. К слову, победитель этого конкурса отправляется на "Детское Евровидение" в качестве представителя Грузии. Также Махатадзе – участница спектакля "Звуки музыки", в котором выступают известные грузинские артисты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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шоу, испания, грузия, новости, мировая культура, radiohead, шоу "голос. дети"