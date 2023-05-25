https://sputnik-georgia.ru/20230525/aptechnaya-narkomaniya-v-tbilisi---vyyavleny-apteki-narushiteli-278003842.html

"Аптечная наркомания" в Тбилиси - выявлены аптеки-нарушители

"Аптечная наркомания" в Тбилиси - выявлены аптеки-нарушители

Аптеки, не имея специальных разрешений, продавали психотропные медикаменты 25.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-25T11:30+0400

2023-05-25T11:30+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Семнадцать случаев так называемой "аптечной наркомании" выявлено в ходе проверок в начале мая в Тбилиси, сообщили в пресс-службе Следственная служба министерства финансов Грузии. Указанные аптеки не имели необходимых разрешений на свою деятельность, из-за чего продавали без рецепта психотропные медикаменты, подлежащие особому контролю, сообщили в ведомстве.В результате следственных мероприятий были изъяты психотропные медикаменты в крупном размере, деньги, вырученные от их реализации, компьютерная техника, содержащая информацию и документацию. Следственная служба продолжает соответствующие следственные действия. Статья "незаконная предпринимательская деятельность" наказывается лишением свободы на срок от года до трех лет.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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