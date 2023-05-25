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Большую партию героина обнаружили в порту на западе Грузии
Большую партию героина обнаружили в порту на западе Грузии
Наркотики были спрятаны в специальном тайнике грузовика, которым управлял 62-летний мужчина 25.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-25T11:05+0400
2023-05-25T11:05+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Гражданин Ирана ввез в Грузию до 80 кг героина, наркотики обнаружили в тайнике грузового автомобиля в порту города Поти (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщил глава департамента криминальной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе на брифинге.Следствие установило, что подсудимый, 62-летний гражданин Ирана, намеревался переправить героин из Ирана в Европу транзитом через Армению и Грузию.Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Большую партию героина обнаружили в порту на западе Грузии
11:05 25.05.2023 (обновлено: 11:34 25.05.2023)
Дополняется
Наркотики были спрятаны в специальном тайнике грузовика, которым управлял 62-летний мужчина
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Гражданин Ирана ввез в Грузию до 80 кг героина, наркотики обнаружили в тайнике грузового автомобиля в порту города Поти (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщил глава департамента криминальной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе на брифинге.
Следствие установило, что подсудимый, 62-летний гражданин Ирана, намеревался переправить героин из Ирана в Европу транзитом через Армению и Грузию.
Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение.