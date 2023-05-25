https://sputnik-georgia.ru/20230525/bolshuyu-partiyu-geroina-obnaruzhili-v-portu-poti-278003226.html

Большую партию героина обнаружили в порту на западе Грузии

Большую партию героина обнаружили в порту на западе Грузии

Наркотики были спрятаны в специальном тайнике грузовика, которым управлял 62-летний мужчина 25.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Гражданин Ирана ввез в Грузию до 80 кг героина, наркотики обнаружили в тайнике грузового автомобиля в порту города Поти (регион Самегрело - Земо Сванети), сообщил глава департамента криминальной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе на брифинге.Следствие установило, что подсудимый, 62-летний гражданин Ирана, намеревался переправить героин из Ирана в Европу транзитом через Армению и Грузию.Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы или бессрочное заключение. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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