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Что мы едим – инспекторы закрыли объект питания в Тбилиси
Что мы едим – инспекторы закрыли объект питания в Тбилиси
Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья предоставил информацию о подтверждении случая трихинеллеза в одном из объектов питания, в... 25.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-25T15:29+0400
2023-05-25T15:29+0400
2023-05-25T16:31+0400
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что мы едим?
национальное агентство продовольствия грузии
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Объект питания в Тбилиси, где продавали шаурму, закрыли инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии после получения тревожного сообщения от эпидемиологов, сообщает пресс-служба ведомства. Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья предоставил информацию Национальному агентству продовольствия о подтверждении случая трихинеллеза в одном из объектов питания, в котором продавалась шаурма. Инспекторы проверили объект питания "Балу" (компания "Шаурма из шашлыка 2018), расположенный в Глданском районе Тбилиси на территории, прилегающей к корпусу №58 микрорайона А. Что мы едим: вместо говядины в Тбилиси продавали испорченную конину >>Во время непланового инспектирования были выявлены критические несоответствия. Объект не сможет возобновить производственный процесс пока не исправит выявленные нарушения. Объект питания был оштрафован на одну тысячу лари (387 долларов). Нужно отметить, что Национальное агентство продовольствия продолжает изучать сырье, которое использовали в данном объекте питания – это партия бастурмы и замороженной свинины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, что мы едим?, национальное агентство продовольствия грузии
грузия, новости, общество, что мы едим?, национальное агентство продовольствия грузии
Что мы едим – инспекторы закрыли объект питания в Тбилиси
15:29 25.05.2023 (обновлено: 16:31 25.05.2023)
Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья предоставил информацию о подтверждении случая трихинеллеза в одном из объектов питания, в котором продавалась шаурма
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Объект питания в Тбилиси, где продавали шаурму, закрыли инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии после получения тревожного сообщения от эпидемиологов, сообщает пресс-служба ведомства.
Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья предоставил информацию Национальному агентству продовольствия о подтверждении случая трихинеллеза в одном из объектов питания, в котором продавалась шаурма.
Трихинеллез – это заболевание, вызываемое паразитированием в мышечной ткани многих видов плотоядных животных и человека невидимых невооруженным глазом личинок мелкого гельминта – трихинеллы. Симптомы включают начальное раздражение желудочно-кишечного тракта, за которым следует периорбитальный отек, мышечные боли, лихорадка и др. Заболеть человек может в том случае, если мясо недостаточно термически обработано.
Инспекторы проверили объект питания "Балу" (компания "Шаурма из шашлыка 2018), расположенный в Глданском районе Тбилиси на территории, прилегающей к корпусу №58 микрорайона А.
Во время непланового инспектирования были выявлены критические несоответствия. Объект не сможет возобновить производственный процесс пока не исправит выявленные нарушения. Объект питания был оштрафован на одну тысячу лари (387 долларов).
Нужно отметить, что Национальное агентство продовольствия продолжает изучать сырье, которое использовали в данном объекте питания – это партия бастурмы и замороженной свинины.