https://sputnik-georgia.ru/20230525/chto-my-edim--inspektory-zakryli-obekt-pitaniya-v-tbilisi-278013816.html

Что мы едим – инспекторы закрыли объект питания в Тбилиси

Что мы едим – инспекторы закрыли объект питания в Тбилиси

Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья предоставил информацию о подтверждении случая трихинеллеза в одном из объектов питания, в... 25.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-25T15:29+0400

2023-05-25T15:29+0400

2023-05-25T16:31+0400

грузия

новости

общество

что мы едим?

национальное агентство продовольствия грузии

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Объект питания в Тбилиси, где продавали шаурму, закрыли инспекторы Национального агентства продовольствия Грузии после получения тревожного сообщения от эпидемиологов, сообщает пресс-служба ведомства. Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья предоставил информацию Национальному агентству продовольствия о подтверждении случая трихинеллеза в одном из объектов питания, в котором продавалась шаурма. Инспекторы проверили объект питания "Балу" (компания "Шаурма из шашлыка 2018), расположенный в Глданском районе Тбилиси на территории, прилегающей к корпусу №58 микрорайона А. Что мы едим: вместо говядины в Тбилиси продавали испорченную конину >>Во время непланового инспектирования были выявлены критические несоответствия. Объект не сможет возобновить производственный процесс пока не исправит выявленные нарушения. Объект питания был оштрафован на одну тысячу лари (387 долларов). Нужно отметить, что Национальное агентство продовольствия продолжает изучать сырье, которое использовали в данном объекте питания – это партия бастурмы и замороженной свинины.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, что мы едим?, национальное агентство продовольствия грузии