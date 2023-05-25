https://sputnik-georgia.ru/20230525/den-gruzinskoy-diaspory---mid-provedet-ezhegodnyy-forum-278008797.html

День грузинской диаспоры – МИД проведет ежегодный форум

День грузинской диаспоры – МИД проведет ежегодный форум

МИД Грузии проводит грантовые программы по разным направлениям для поддержки инициатив диаспоры 25.05.2023, Sputnik Грузия

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грузинская диаспора

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Форум, посвященный Дню грузинской диаспоры, "Сильная диаспора за единство, мир и европейское будущее Грузии" пройдет в здании МИД в Тбилиси 27 мая, сообщили в пресс-служба ведомства. На следующий день после празднования Дня независимости в Грузии с 2008 года традиционно отмечают День грузинской диаспоры. Официальную часть мероприятия откроет министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили. В форуме примут участие высшие должностные лица, представители Патриархии Грузии и другие приглашенные гости. Диаспора будет активнее участвовать в развитии Грузии – инициатива парламента>>После официальной части открытия форума участники продолжат работу в трех тематических группах: образование и культура – "Национальная идентичность в грузинской диаспоре"; бизнес и экономика – "Грузинская диаспора за региональное развитие"; "Молодежь и современные средства коммуникации". Форум, посвященный Дню грузинской диаспоры, направлен на углубление сотрудничества между государством и диаспорой, а также на ознакомление широкой аудитории со стратегией и государственными программами для грузинской диаспоры. МИД Грузии реализует три грантовые программы: "Поддержка инициатив диаспоры", "Поддержка грузинских ансамблей танца и песни, действующих за рубежом" и "Будь молодым послом своей страны". В рамках форума будут представлены победители этих грантовых программ. Мероприятие проводится при поддержке Международной организации по миграции (МОМ) и Международного центра развития миграционной политики (ICMPD).Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт, на основании результатов всенародного референдума, 9 апреля принял Верховный Совет республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, илья дарчиашвили, мид грузии, грузинская диаспора