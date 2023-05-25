https://sputnik-georgia.ru/20230525/ekipazh-iz-gruzii-stal-pobeditelem-prestizhnoy-regaty-v-turtsii-278024578.html

Экипаж из Грузии стал победителем престижной регаты в Турции

Экипаж из Грузии стал победителем престижной регаты в Турции

GSC – первый грузинский яхт-клуб, который, помимо участия в международных регатах, также предоставляет уроки вождения и выдачу прав 25.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-25T22:48+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Грузинский экипаж яхт-клуба GSC выиграл престижную международную регату на Средиземноморском побережье Турции в городе Гечеке. Регата Гечек Рейс Вик проходит два раза в год – в середине мая и в начале ноября, в потрясающем по красоте и защищенности от непогоды месте – заливе Фетие. На майскую регату, в которой впервые в истории независимой Грузии принял участие грузинский клуб, прибыли опытные экипажи из более чем 100 стран. Всего состоялось шесть независимых гонок. Грузинский экипаж также примет участие в ноябрьской регате. GSC – первый грузинский яхт-клуб, который, помимо участия в международных регатах, также предоставляет уроки вождения и выдачу прав. Обучение проходит на Тбилисском море.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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