https://sputnik-georgia.ru/20230525/ekipazh-iz-gruzii-stal-pobeditelem-prestizhnoy-regaty-v-turtsii-278024578.html
Экипаж из Грузии стал победителем престижной регаты в Турции
Экипаж из Грузии стал победителем престижной регаты в Турции
GSC – первый грузинский яхт-клуб, который, помимо участия в международных регатах, также предоставляет уроки вождения и выдачу прав 25.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-25T22:48+0400
2023-05-25T22:48+0400
2023-05-25T22:59+0400
грузия
новости
спорт
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23646/06/236460685_0:100:2001:1225_1920x0_80_0_0_017aa08e6ad5a4e6b4194e5a28973d85.jpg
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Грузинский экипаж яхт-клуба GSC выиграл престижную международную регату на Средиземноморском побережье Турции в городе Гечеке. Регата Гечек Рейс Вик проходит два раза в год – в середине мая и в начале ноября, в потрясающем по красоте и защищенности от непогоды месте – заливе Фетие. На майскую регату, в которой впервые в истории независимой Грузии принял участие грузинский клуб, прибыли опытные экипажи из более чем 100 стран. Всего состоялось шесть независимых гонок. Грузинский экипаж также примет участие в ноябрьской регате. GSC – первый грузинский яхт-клуб, который, помимо участия в международных регатах, также предоставляет уроки вождения и выдачу прав. Обучение проходит на Тбилисском море.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
турция
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23646/06/236460685_116:0:1883:1325_1920x0_80_0_0_d1602cdab06bdc742d21d89e3ce6eedb.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, спорт, турция
грузия, новости, спорт, турция
Экипаж из Грузии стал победителем престижной регаты в Турции
22:48 25.05.2023 (обновлено: 22:59 25.05.2023)
GSC – первый грузинский яхт-клуб, который, помимо участия в международных регатах, также предоставляет уроки вождения и выдачу прав
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Грузинский экипаж яхт-клуба GSC выиграл престижную международную регату на Средиземноморском побережье Турции в городе Гечеке.
Регата Гечек Рейс Вик проходит два раза в год – в середине мая и в начале ноября, в потрясающем по красоте и защищенности от непогоды месте – заливе Фетие.
На майскую регату, в которой впервые в истории независимой Грузии принял участие грузинский клуб, прибыли опытные экипажи из более чем 100 стран.
Всего состоялось шесть независимых гонок. Грузинский экипаж также примет участие в ноябрьской регате.
GSC – первый грузинский яхт-клуб, который, помимо участия в международных регатах, также предоставляет уроки вождения и выдачу прав. Обучение проходит на Тбилисском море.