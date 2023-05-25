https://sputnik-georgia.ru/20230525/gruzii-vazhno-ukreplyat-sotrudnichestvo-so-stranami-persidskogo-zaliva--vitse-premer-278000112.html

Грузии важно укреплять сотрудничество со странами Персидского залива – вице-премьер

Грузии важно укреплять сотрудничество со странами Персидского залива – вице-премьер

Для Грузии страны региона являются очень важным альтернативным рынком по сравнению с традиционными рынками, заявил вице-премьер 25.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-25T07:32+0400

2023-05-25T07:32+0400

2023-05-25T07:38+0400

грузия

новости

экономика

леван давиташвили

персидский залив

катар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/19/277999948_0:0:2049:1153_1920x0_80_0_0_3a8dfb20d3161cb01204d1bd9bc6e77c.jpg

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Участие в Катарском экономическом форуме очень важно с точки зрения углубления экономического сотрудничества со странами Персидского залива и дальнейшего укрепления политических отношений, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили. В Катаре в третий раз прошел международный экономический форум, в котором Грузия принимает участие на самом высоком уровне. По его словам, соглашения о торговле со странами Персидского залива создадут новые перспективы для грузинской экономики, грузинского бизнеса в плане развития торговых отношений. Кроме того, Грузия намерена сотрудничать в разных областях, в том числе в сфера транспорта и логистики, в области энергетики, телекоммуникаций и цифрового развития и торговли. В Тбилиси пройдет грузино-саудовский бизнес-форум >>"Для нас это очень важный альтернативный рынок по сравнению с традиционными рынками. Так что, на наш взгляд, с экономической точки зрения участие в экономическом форуме очень важно и дает стимул к вопросам развития сотрудничества в различных сферах", – сказал Леван Давиташвили. Форум проходит под патронажем эмира Катара и организован агентством Bloomberg. В форуме принимают участие лидеры 40 стран и правительственные делегации высокого уровня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

персидский залив

катар

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, леван давиташвили, персидский залив, катар