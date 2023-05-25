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Грузии важно укреплять сотрудничество со странами Персидского залива – вице-премьер
Грузии важно укреплять сотрудничество со странами Персидского залива – вице-премьер
Для Грузии страны региона являются очень важным альтернативным рынком по сравнению с традиционными рынками, заявил вице-премьер 25.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-25T07:32+0400
2023-05-25T07:32+0400
2023-05-25T07:38+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Участие в Катарском экономическом форуме очень важно с точки зрения углубления экономического сотрудничества со странами Персидского залива и дальнейшего укрепления политических отношений, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили. В Катаре в третий раз прошел международный экономический форум, в котором Грузия принимает участие на самом высоком уровне. По его словам, соглашения о торговле со странами Персидского залива создадут новые перспективы для грузинской экономики, грузинского бизнеса в плане развития торговых отношений. Кроме того, Грузия намерена сотрудничать в разных областях, в том числе в сфера транспорта и логистики, в области энергетики, телекоммуникаций и цифрового развития и торговли. В Тбилиси пройдет грузино-саудовский бизнес-форум >>"Для нас это очень важный альтернативный рынок по сравнению с традиционными рынками. Так что, на наш взгляд, с экономической точки зрения участие в экономическом форуме очень важно и дает стимул к вопросам развития сотрудничества в различных сферах", – сказал Леван Давиташвили. Форум проходит под патронажем эмира Катара и организован агентством Bloomberg. В форуме принимают участие лидеры 40 стран и правительственные делегации высокого уровня.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, персидский залив, катар
Грузии важно укреплять сотрудничество со странами Персидского залива – вице-премьер
07:32 25.05.2023 (обновлено: 07:38 25.05.2023)
Для Грузии страны региона являются очень важным альтернативным рынком по сравнению с традиционными рынками, заявил вице-премьер
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Участие в Катарском экономическом форуме очень важно с точки зрения углубления экономического сотрудничества со странами Персидского залива и дальнейшего укрепления политических отношений, заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.
В Катаре в третий раз прошел международный экономический форум, в котором Грузия принимает участие на самом высоком уровне.
"Наше регулярное участие в Катарском экономическом форуме очень важно с точки зрения углубления экономического сотрудничества со странами Персидского залива, с точки зрения дальнейшего укрепления политических отношений и с точки зрения тех перспектив, которые есть у стран региона, как инвесторов, как хороших торговых партнеров", – сказал Давиташвили.
По его словам, соглашения о торговле со странами Персидского залива создадут новые перспективы для грузинской экономики, грузинского бизнеса в плане развития торговых отношений.
Кроме того, Грузия намерена сотрудничать в разных областях, в том числе в сфера транспорта и логистики, в области энергетики, телекоммуникаций и цифрового развития и торговли.
"Для нас это очень важный альтернативный рынок по сравнению с традиционными рынками. Так что, на наш взгляд, с экономической точки зрения участие в экономическом форуме очень важно и дает стимул к вопросам развития сотрудничества в различных сферах", – сказал Леван Давиташвили.
Форум проходит под патронажем эмира Катара и организован агентством Bloomberg. В форуме принимают участие лидеры 40 стран и правительственные делегации высокого уровня.