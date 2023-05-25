https://sputnik-georgia.ru/20230525/kakova-situatsiya-s-beshenstvom-sobak-v-tbilisi-278006763.html

Какова ситуация с бешенством собак в Тбилиси?

Какова ситуация с бешенством собак в Тбилиси?

В регионах Грузии в последнее время все чаще выявляют случаи вируса бешенств у собак 25.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-25T13:11+0400

2023-05-25T13:11+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Ситуация с вирусом бешенства среди собак в Тбилиси не тревожная, заявил директор Агентства мониторинг животных Георгий Кобиашвили на пресс-конференции. Данная тема стала актуальной после того, как несколько дней назад в Хонском районе (регион Имерети) был введен карантин из-за лабораторно подтвержденного случая бешенства. Ранее случаи бешенства у животных были выявлены в Амбролаури, Мартвили и Кутаиси.В Тбилиси, по словам Кобиашвили, продолжается вакцинация бездомных животных. Сотрудники агентства в последние два дня начали активно выезжать в разные места и вакцинировать животных от вируса бешенства. За два дня только в окраинном районе столицы, Лило, вакцинировали около ста бездомных животных. Агентство мониторинга за животными и Национальное агентство продовольствия активно продолжают процесс вакцинации. В убежище Агентства каждый день привозят десятки животных, которых вакцинируют на месте, отметил он. В 2023 году в Тбилиси вирус бешенства был выявлен у двух собак, а в прошлом году в столице не было ни одного случая бешенства, сообщил Кобиашвили. Карантин из-за случая бешенства введен на западе Грузии>>Что касается участившихся случаев вируса бешенства в регионах, по словам Кобиашвили, это, с одной стороны, связано с невакцинированными животными, а с другой – легко заражаются животные, которых часто возят на охоту.Директор Агентства призвал таких хозяев вакцинировать своих животных не раз в год, а чаще. Бешенство – смертельное заболевание, которое передается через слюну зараженного животного. Смертность без прохождения курса вакцинации составляет 100%. Инкубационный период бешенства у животных, в частности у собак, обычно длится 11-15 дней, у человека может достигать года, чаще всего – 20-60 дней. При бешенстве животные начинают лаять хриплым голосом, ведут себя неадекватно, у них наблюдается паралич гортани, периодически не могут закрывать челюсть. Также во время бешенства у собак могут быть расширены зрачки. Специалисты просят при сомнительных симптомах позвонить частному ветеринару или в Департамент ветеринарии Национального агентства продовольствия по номеру 1501. Специалисты агентства на месте оценивают состояние животного. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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