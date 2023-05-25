https://sputnik-georgia.ru/20230525/kogda-gruziya-vypolnit-vse-usloviya-evrosoyuza---otvet-kaladze-278015530.html
Когда Грузия выполнит все условия Евросоюза – ответ Каладзе
Когда Грузия выполнит все условия Евросоюза – ответ Каладзе
Грузия летом получит промежуточную оценку Еврокомиссии о получении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС 25.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-25T17:12+0400
2023-05-25T17:12+0400
2023-05-25T17:24+0400
политика
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каха каладзе
грузинская мечта
еврокомиссия
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Все условия для предоставления Грузии статуса кандидата в Евросоюз будут выполнены в июне, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Все должны стремиться к евроинтеграции Грузии, однако, конкретные партии делают все, чтобы помешать этому, считает политик."Оппозиция не предприняла ни одного шага для участия в этом процессе… И во время оформления соглашения о визалиберализации, об ассоциации они делали все, чтобы как-то этому помешать. То же самое происходит и сегодня", – отметил Каладзе. "Мяч на стороне оппозиции" – спикер парламента Грузии о выполнении условий ЕС>>"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, каха каладзе, грузинская мечта, еврокомиссия
политика, грузия, новости, каха каладзе, грузинская мечта, еврокомиссия
Когда Грузия выполнит все условия Евросоюза – ответ Каладзе
17:12 25.05.2023 (обновлено: 17:24 25.05.2023)
Грузия летом получит промежуточную оценку Еврокомиссии о получении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Все условия для предоставления Грузии статуса кандидата в Евросоюз будут выполнены в июне, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.
Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
"Все тщательно выполняется. В июне это руководство будет полностью закрыто, и все 12 пунктов будут выполнены… В итоге все зависит от Евросоюза. Им решать предоставлять статус или нет", – заявил Каладзе журналистам.
Все должны стремиться к евроинтеграции Грузии, однако, конкретные партии делают все, чтобы помешать этому, считает политик.
"Оппозиция не предприняла ни одного шага для участия в этом процессе… И во время оформления соглашения о визалиберализации, об ассоциации они делали все, чтобы как-то этому помешать. То же самое происходит и сегодня", – отметил Каладзе.
"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов.
К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией.
Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.