https://sputnik-georgia.ru/20230525/kogda-gruziya-vypolnit-vse-usloviya-evrosoyuza---otvet-kaladze-278015530.html

Когда Грузия выполнит все условия Евросоюза – ответ Каладзе

Когда Грузия выполнит все условия Евросоюза – ответ Каладзе

Грузия летом получит промежуточную оценку Еврокомиссии о получении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС 25.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-25T17:12+0400

2023-05-25T17:12+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Все условия для предоставления Грузии статуса кандидата в Евросоюз будут выполнены в июне, заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Все должны стремиться к евроинтеграции Грузии, однако, конкретные партии делают все, чтобы помешать этому, считает политик."Оппозиция не предприняла ни одного шага для участия в этом процессе… И во время оформления соглашения о визалиберализации, об ассоциации они делали все, чтобы как-то этому помешать. То же самое происходит и сегодня", – отметил Каладзе. "Мяч на стороне оппозиции" – спикер парламента Грузии о выполнении условий ЕС>>"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, каха каладзе, грузинская мечта, еврокомиссия