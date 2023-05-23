https://sputnik-georgia.ru/20230523/myach-na-storone-oppozitsii--spiker-parlamenta-gruzii-o-vypolnenii-usloviy-es-277943909.html

"Мяч на стороне оппозиции" – спикер парламента Грузии о выполнении условий ЕС

"Мяч на стороне оппозиции" – спикер парламента Грузии о выполнении условий ЕС

Одно из условий для получения статуса кандидата на членство в ЕС – деполяризация между властями Грузии и оппозицией 23.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-23T17:17+0400

2023-05-23T17:17+0400

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ТБИЛИСИ, 23 мая — Sputnik. Выполнение одного из условий для предоставления Грузии статуса страны-кандидата в Евросоюз на будущей неделе полностью окажется в руках оппозиции, когда парламент повторно проголосует за кандидатов на два вакантных места в Высшем совете юстиции, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Представители оппозиции ранее не поддержали инициативу Папуашвили начать консультации с коллегами из правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" по поводу четырех кандидатов на два вакантных места в совете. Ни один из них на прошлой неделе не смог получить необходимое количество, минимум 90 голосов, и занять место в совете. В результате голосование перенесено на следующую пленарную неделю. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. Как отметил глава грузинского законодательного органа, на самом деле у оппозиции нет никаких оснований, чтобы отстраниться от процесса. Грузия рассчитывает на статус кандидата в Евросоюз в конце года – премьер>>"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Страсти вокруг Высшего совета юстиции Высший совет юстиции – координирующий независимый орган судебной системы, целью которого является способствование качественному и эффективному правосудию. До 17 мая в Совете из 15 человек было только 10, так как полномочия пятерых, избранных парламентом, уже два года как истекли. На прошлой неделе правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" при поддержке отдельных оппозиционеров удалось выбрать трех членов Совета – Зураба Гураспашвили, Тристана Бенашвили и Георгия Гзобава. Страсти вокруг Высшего совета юстиции Грузии – оппозиция отказалась от консультаций>>Проголосовавшие за кандидатов в члены Высшего совета юстиции 17 мая депутаты главной оппозиционной фракции "Единое национальное движение", объединенная оппозиция "Сила в единстве", Нато Чхеидзе, Ростом Чхеидзе, Ника Мачутадзе и Бачуки Кардава покинули фракцию в тот же день, после того как их обвинили в сговоре с властью. Ряд оппозиционных депутатов заявили, что избранные новые члены являются частью т. н. "судебного клана", о котором говорит оппозиция в течение многих лет как о судьях, выполняющих заказы правящей партии. В настоящее время в Высшем совете юстиции два вакантных мест, на которые претендуют Русудан Квиникадзе, Гога Кикилашвили, Леван Немсадзе и Нино Нишнианидзе. Между тем, у парламентского большинства на данный момент 84 депутата, и для избрания кандидатов ему нужно договориться с оппозицией.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, шалва папуашвили, высший совет юстиции, европа, грузия - ес