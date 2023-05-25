https://sputnik-georgia.ru/20230525/legendarnaya-gruzinskaya-shakhmatistka-provela-master-klass-v-neapole-278017641.html

Легендарная грузинская шахматистка провела мастер-класс в Неаполе

Легендарная грузинская шахматистка провела мастер-класс в Неаполе

Гаприндашвили одновременно играла против 12 соперников, все противники были профессиональные шахматисты-мужчины разных возрастов 25.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-25T17:34+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Международный гроссмейстер, многократная чемпионка мира, легенда шахмат 82-летняя Нона Гаприндашвили провела мастер-класс по шахматам в Неаполе. Гаприндашвили вылетела в Неаполь, чтобы лично поддержать грузинского полузащитника "Наполи" Хвичу Кварацхелия перед домашним матчем с "Интером". Игра закончилась 3:1 в пользу хозяев. Как стало известно из публикаций в социальной сети, Гаприндашвили одновременно играла против 12 соперников. Все противники были профессиональные шахматисты-мужчины разных возрастов. Легендарная грузинская шахматистка полетела в Неаполь ради Кварацхелия >>Сообщается, что Гаприндашвили не проиграла ни одной партии. В ноябре 2022 года Кварацхелия прислал в подарок Гаприндашвили свою футболку, подписав ее словами: "Королеве мира шахмат". Годом ранее в свой день рождения Нона Гаприндашвили получила в подарок майку от Лионеля Месси. Гаприндашвили не раз признавалась в интервью, что является заядлой футбольной болельщицей. Долгие годы она болеет за каталонскую "Барселону", а ее любимые футболисты – аргентинский нападающий Лионель Месси, а с недавних пор и Кварацхелия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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спорт, грузия, новости, нона гаприндашвили, хвича кварацхелия, неаполь, шахматы