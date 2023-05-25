https://sputnik-georgia.ru/20230525/nad-stolitsey-gruzii-proleteli-boevye-samolety---video-278007403.html
Над столицей Грузии пролетели боевые самолеты – видео
Над столицей Грузии пролетели боевые самолеты – видео
В Тбилиси в среду прошла генеральная репетиция парада в честь Дня независимости Грузии, который будет отмечаться 26 мая. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как... 25.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-25T13:29+0400
2023-05-25T13:29+0400
2023-05-25T13:30+0400
видео
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Власти Грузии 26 мая масштабно отметят в Тбилиси 32-ю годовщину обретения независимости страны. В этот день в центре города пройдут десятки праздничных мероприятий. С подробной программой праздника можно ознакомиться по этой ссылке.
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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, день независимости, видео
видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, день независимости, видео
Над столицей Грузии пролетели боевые самолеты – видео
13:29 25.05.2023 (обновлено: 13:30 25.05.2023)
В Тбилиси в среду прошла генеральная репетиция парада в честь Дня независимости Грузии, который будет отмечаться 26 мая. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как над столицей страны летали военные самолеты.
Власти Грузии 26 мая масштабно отметят в Тбилиси 32-ю годовщину обретения независимости страны. В этот день в центре города пройдут десятки праздничных мероприятий. С подробной программой праздника можно ознакомиться по этой ссылке.