https://sputnik-georgia.ru/20230525/nad-stolitsey-gruzii-proleteli-boevye-samolety---video-278007403.html

Над столицей Грузии пролетели боевые самолеты – видео

Над столицей Грузии пролетели боевые самолеты – видео

В Тбилиси в среду прошла генеральная репетиция парада в честь Дня независимости Грузии, который будет отмечаться 26 мая. Смотрите в видео Sputnik Грузия, как... 25.05.2023, Sputnik Грузия

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Власти Грузии 26 мая масштабно отметят в Тбилиси 32-ю годовщину обретения независимости страны. В этот день в центре города пройдут десятки праздничных мероприятий. С подробной программой праздника можно ознакомиться по этой ссылке.

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видео, видео-новости из грузии, мультимедиа, день независимости, видео