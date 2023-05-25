https://sputnik-georgia.ru/20230525/novyy-skandal-iz-za-flaga-evrosoyuza-razrazilsya-v-gruzii-278008231.html

Новый скандал в Грузии – флаг Евросоюза оказался в центре внимания

Новый скандал в Грузии – флаг Евросоюза оказался в центре внимания

Отсутствие флага ЕС в оформлении фасада здания парламента Грузии вызвало недовольство части оппозиции 25.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-25T13:44+0400

2023-05-25T13:44+0400

2023-05-25T14:36+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Раздражение части оппозиции из-за оформления грузинской символикой здания парламента ко Дню независимости Грузии непонятно, ведь перед зданием законодательного органа итак установлен флагшток с флагом Евросоюза, заявила председатель парламентского комитета интеграции с Европой Мака Бочоришвили. Часть оппозиции и некоторые пользователи соцсети выразили недовольство тем, что в этом году, в отличие от предыдущего, по случаю Дня независимости Грузии на фасаде парламента наряду с грузинским флагом не оказалось флага Евросоюза. По ее словам, каждый год баннеры на фасаде парламента в Тбилиси ко Дню независимости Грузии оформляются по-разному. "Я не вижу ничего плохого в том, если мы будет праздновать день Грузии в цветах грузинского флага и так отметим День независимости Грузии", – отметила Бочоришвили, которая является депутатом от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Часть оппозиции, не увидев на фасаде здания парламента флага Евросоюза, вновь стала говорить о том, что власти Грузии сворачивают с европейского пути. Более того, лидер оппозиционной партии "Лело для Грузии" Мамука Хазарадзе призвал граждан устроить в День независимости Грузии шествие с флагами ЕС. "Европейская идея – это национальная идея", – написал Хазарадзе на своей странице в соцсети. Министр образования и науки Грузии Георгий Амилахвари назвал возмущение оппозиционеров абсурдом.В этом году слоганом празднования Дня независимости является "С любовью к свободе", и, соответственно, здание парламента оформлено флагами Грузии, подчеркнул Амилахвари. В прошлом году слоганом празднования Дня независимости было "Вперед к Европе", так как в марте 2022 года подала заявку на получение статуса страны-кандидата на членство в Евросоюзе. Впервые в истории празднования Дня независимости страны вместе с гимном Грузии был исполнен и гимн Евросоюза, а на фасаде парламенте вместе с флагом Грузии вывесили флаг ЕС. Празднование Дня независимости 26 мая приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года. Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, европа, мамука хазарадзе, георгий амилахвари