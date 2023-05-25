https://sputnik-georgia.ru/20230525/o-chem-budut-govorit-glavy-armenii-i-azerbaydzhana-v-moskve-278022104.html

О чем будут говорить главы Армении и Азербайджана в Москве

О чем будут говорить главы Армении и Азербайджана в Москве

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что на трехсторонней встрече с лидерами Армении и Азербайджана удастся обсудить все противоречия 25.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-25T20:02+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности, сообщил премьер-министр Никол Пашинян на саммите ЕАЭС.Сегодня Путин проведет две двусторонние встречи с Алиевым и Пашиняном, затем ожидаются трехсторонние переговоры.При этом он напомнил про вопрос о правах и безопасности жителей Нагорного Карабаха в рамках международного механизма."Я надеюсь, что за короткое время начнется нормальный, конструктивный диалог между Баку и Степанакертом", – подчеркнул Пашинян.В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев добавил, что у страны нет территориальных претензий к Армении."Есть возможность выхода на мирное соглашение Баку и Еревана, тем более учитывая, что Армения официально признала Карабах частью Азербайджана", – заявил глава республики.Как прошли переговоры Алиева и Пашиняна в Брюсселе >>Алиев отметил, что существуют серьезные предпосылки нормализации отношений на основе признания территориальной целостности друг друга.Президент России Владимир Путин выразил надежду, что на трехсторонней встрече с лидерами Армении и Азербайджана удастся обсудить все противоречия.При этом российский лидер подчеркнул важность принципиальных договоренностей сторон по вопросу территориальной целостности. По его словам, согласие по этому пункту может стать основой для консенсуса по другим вопросам второстепенного характера, хотя они тоже имеют существенное значение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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