https://sputnik-georgia.ru/20230525/obyavlen-konkurs-na-stroitelstvo-dvortsa-shakhmat-v-batumi-278025499.html

Объявлен конкурс на строительство Дворца шахмат в Батуми

Объявлен конкурс на строительство Дворца шахмат в Батуми

Согласно условиям тендера, в двухэтажном здании должны обустроить два зала для проведения турниров, каждый по 600 квадратных метров, с высотой потолка не менее... 25.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-25T23:31+0400

2023-05-25T23:31+0400

2023-05-25T23:31+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Компания по управлению проектами Аджарии объявила тендер на строительство Дворца шахмат в Батуми, прием заявок продлится до 26 июня. Строительство объекта осуществят на земельном участке, находящемся в собственности Аджарской АР. Ориентировочная цена закупки 197 тысяч лари. Компания должна представить детальную информацию по строительству Дворца, отвечающему современным стандартам, с учетом затрат. Кадастровый номер земельного участка 05.25.12.025. Согласно условиям тендера, в двухэтажном здании должны обустроить два зала для проведения турниров, каждый по 600 квадратных метров, с высотой потолка не менее 4 метров. Власти Аджарии начали строительство дома для пострадавших во время батумской трагедии >>Внутреннее пространство залов должно быть поделено колонами в виде шахматных фигур. Также в здании должны быть медпунк, административное помещение, учебные комнаты, конференц-зал на 20 участников, 15 двухместных гостиничных номеров, спортиивный магазин, раздевалки. Кроме того, необходимо обеспечить гостей местами для папрковки, а оформление двора дворца должно отвечать шахматной тематике.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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