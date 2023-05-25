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По итогам саммита ЕАЭС в Москве подписано более 10 документов

По итогам саммита ЕАЭС в Москве подписано более 10 документов

Президент Казахстана предложил провести юбилейный саммит ЕАЭС в 2024 году в Астане 25.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-25T22:24+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Лидеры стран ЕАЭС, принявшие участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), подписали 13 документов. Их список опубликован на сайте Кремля.Среди них - распоряжения о реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках ЕАЭС и о результатах мониторинга исполнения в 2021‑2022 годах государствами-членами союза положений, предусмотренных правилами регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности.Завершает список подписанных документов распоряжение о времени и месте проведения очередного заседания ВЕЭС.Отметим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сегодняшнем заседании предложил провести юбилейный саммит ЕАЭС в 2024 году в Астане, в ознаменование 10-летия подписания договора об учреждении Союза (так как оно состоялось в столице Казахстана).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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