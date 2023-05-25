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По итогам саммита ЕАЭС в Москве подписано более 10 документов
По итогам саммита ЕАЭС в Москве подписано более 10 документов
Президент Казахстана предложил провести юбилейный саммит ЕАЭС в 2024 году в Астане 25.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-25T22:24+0400
2023-05-25T22:24+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Лидеры стран ЕАЭС, принявшие участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), подписали 13 документов. Их список опубликован на сайте Кремля.Среди них - распоряжения о реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках ЕАЭС и о результатах мониторинга исполнения в 2021‑2022 годах государствами-членами союза положений, предусмотренных правилами регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности.Завершает список подписанных документов распоряжение о времени и месте проведения очередного заседания ВЕЭС.Отметим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сегодняшнем заседании предложил провести юбилейный саммит ЕАЭС в 2024 году в Астане, в ознаменование 10-летия подписания договора об учреждении Союза (так как оно состоялось в столице Казахстана).Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, политика, москва, еаэс
По итогам саммита ЕАЭС в Москве подписано более 10 документов
22:24 25.05.2023 (обновлено: 22:56 25.05.2023)
Президент Казахстана предложил провести юбилейный саммит ЕАЭС в 2024 году в Астане
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik.
Лидеры стран ЕАЭС, принявшие участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), подписали 13 документов. Их список опубликован на сайте
Кремля.
Среди них - распоряжения о реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках ЕАЭС и о результатах мониторинга исполнения в 2021‑2022 годах государствами-членами союза положений, предусмотренных правилами регулирования торговли услугами, учреждения и деятельности.
Также подписан протокол с изменениями в Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части оказания финансового содействия при реализации государствами-участниками ЕАЭС совместных кооперационных проектов в отраслях промышленности.
Завершает список подписанных документов распоряжение о времени и месте проведения очередного заседания ВЕЭС.
Отметим, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на сегодняшнем заседании предложил провести юбилейный саммит ЕАЭС в 2024 году в Астане, в ознаменование 10-летия подписания договора об учреждении Союза (так как оно состоялось в столице Казахстана).