https://sputnik-georgia.ru/20230525/shkolnikov-v-gruzii-budut-otsenivat-po-novomu-278012683.html

Школьников в Грузии будут оценивать по-новому

Школьников в Грузии будут оценивать по-новому

В научных кругах говорят о необходимости видоизменить привычный подход к экзаменам 25.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-25T14:58+0400

2023-05-25T14:58+0400

2023-05-25T15:59+0400

грузия

новости

общество

георгий амилахвари

министерство образования и науки грузии

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии работает над новым проектом национальной оценки в школах страны, который даст возможность проверять знания учеников, заявил глава ведомства Георгий Амилахвари.На сегодняшний день в школах Грузии десятибалльная система оценок. К обязательным предметам относятся химия, физика, биология, география, история, грузинский язык и литература, один из иностранных языков и математика.Министр отметил, что пока сложно сказать, в каком виде будут оценивать знания школьников – в виде экзаменов, тестов или так называемой методологией подсчета GPA (Grade Point Average, или GPA – это средний балл аттестата или диплома, который требуется в зарубежных университетах при поступлении)."Смело скажу, что национальные экзамены сыграли огромное значение и роль в образовании и выполняют до сих пор, но также созревает мнение в научных, образовательных, академических кругах: не нуждаются ли экзамены в модификации, развитии?" – заявил Амилахвари.Рекордное количество абитуриентов зарегистрировались для участия в ЕНЭ в Грузии>>Это напрямую связано с механизмом той оценки, которая будет создана в школах, подчеркнул министр.По словам главы Минобразования, это приблизительно двухлетняя программа, и через два года будут новшества в этом направлении.Министр также отметил, что изменения коснутся и модели финансирования высшего образования.Единые национальные экзамены, необходимые для поступления в вуз, в Грузии сдают с 2005 года. Для того, чтобы в Грузии стать студентом, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один по выбору.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии