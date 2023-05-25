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Школьников в Грузии будут оценивать по-новому
Школьников в Грузии будут оценивать по-новому
В научных кругах говорят о необходимости видоизменить привычный подход к экзаменам 25.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-25T14:58+0400
2023-05-25T15:59+0400
грузия
новости
общество
георгий амилахвари
министерство образования и науки грузии
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии работает над новым проектом национальной оценки в школах страны, который даст возможность проверять знания учеников, заявил глава ведомства Георгий Амилахвари.На сегодняшний день в школах Грузии десятибалльная система оценок. К обязательным предметам относятся химия, физика, биология, география, история, грузинский язык и литература, один из иностранных языков и математика.Министр отметил, что пока сложно сказать, в каком виде будут оценивать знания школьников – в виде экзаменов, тестов или так называемой методологией подсчета GPA (Grade Point Average, или GPA – это средний балл аттестата или диплома, который требуется в зарубежных университетах при поступлении)."Смело скажу, что национальные экзамены сыграли огромное значение и роль в образовании и выполняют до сих пор, но также созревает мнение в научных, образовательных, академических кругах: не нуждаются ли экзамены в модификации, развитии?" – заявил Амилахвари.Рекордное количество абитуриентов зарегистрировались для участия в ЕНЭ в Грузии&gt;&gt;Это напрямую связано с механизмом той оценки, которая будет создана в школах, подчеркнул министр.По словам главы Минобразования, это приблизительно двухлетняя программа, и через два года будут новшества в этом направлении.Министр также отметил, что изменения коснутся и модели финансирования высшего образования.Единые национальные экзамены, необходимые для поступления в вуз, в Грузии сдают с 2005 года. Для того, чтобы в Грузии стать студентом, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один по выбору.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии
грузия, новости, общество, георгий амилахвари, министерство образования и науки грузии

Школьников в Грузии будут оценивать по-новому

14:58 25.05.2023 (обновлено: 15:59 25.05.2023)
© photo: Sputnik / StringerУчителя, родители и ученики у школы в Гардабани в день начала занятий
Учителя, родители и ученики у школы в Гардабани в день начала занятий - Sputnik Грузия, 1920, 25.05.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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В научных кругах говорят о необходимости видоизменить привычный подход к экзаменам
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Министерство образования и науки Грузии работает над новым проектом национальной оценки в школах страны, который даст возможность проверять знания учеников, заявил глава ведомства Георгий Амилахвари.
На сегодняшний день в школах Грузии десятибалльная система оценок. К обязательным предметам относятся химия, физика, биология, география, история, грузинский язык и литература, один из иностранных языков и математика.

"Конечно, есть экзамены по предметам, но мы не можем сказать, что проверяем знания в конце 6, 9 и 12 классов. Поэтому мы начинаем работу в школах над национальной оценкой, которая даст нам возможность проверить знания детей", – заявил Амилахвари в эфире телекомпании "Имеди".

Министр отметил, что пока сложно сказать, в каком виде будут оценивать знания школьников – в виде экзаменов, тестов или так называемой методологией подсчета GPA (Grade Point Average, или GPA – это средний балл аттестата или диплома, который требуется в зарубежных университетах при поступлении).
"Смело скажу, что национальные экзамены сыграли огромное значение и роль в образовании и выполняют до сих пор, но также созревает мнение в научных, образовательных, академических кругах: не нуждаются ли экзамены в модификации, развитии?" – заявил Амилахвари.
Рекордное количество абитуриентов зарегистрировались для участия в ЕНЭ в Грузии>>
Это напрямую связано с механизмом той оценки, которая будет создана в школах, подчеркнул министр.
По словам главы Минобразования, это приблизительно двухлетняя программа, и через два года будут новшества в этом направлении.
Министр также отметил, что изменения коснутся и модели финансирования высшего образования.
Единые национальные экзамены, необходимые для поступления в вуз, в Грузии сдают с 2005 года. Для того, чтобы в Грузии стать студентом, необходимо сдать три обязательных экзамена: грузинский язык и литературу, иностранный язык и один по выбору.
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