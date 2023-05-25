https://sputnik-georgia.ru/20230525/strelba-v-kafe-v-tbilisi--postradal-odin-chelovek-278023109.html

Стрельба в кафе в Тбилиси – пострадал один человек

Стрельба в кафе в Тбилиси – пострадал один человек

В результате стрельбы был ранен молодой человек 1997 года рождения 25.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-25T21:13+0400

2023-05-25T21:13+0400

2023-05-25T21:26+0400

грузия

новости

тбилиси

происшествия

стрельба

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24282/66/242826657_0:46:2000:1171_1920x0_80_0_0_e60a10d4abc89d57aa9e51eaad4a8b91.jpg

ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Неизвестный открыл стрельбу в кафе на улице Мосашвили в центре Тбилиси, ранен один человек, сообщает Первый канал. По данным телеканала, в результате стрельбы был ранен молодой человек 1997 года рождения. Очевидцы утверждают, что стрелявший выстрелил несколько раз. Причина конфликта неизвестна. Подозреваемый сразу скрылся с места преступления. Полиция возбудила уголовное дело по статьям "Попытка умышленного убийства" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

тбилиси

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, тбилиси, происшествия, стрельба