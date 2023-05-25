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Стрельба в кафе в Тбилиси – пострадал один человек
Стрельба в кафе в Тбилиси – пострадал один человек
В результате стрельбы был ранен молодой человек 1997 года рождения 25.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-25T21:13+0400
2023-05-25T21:13+0400
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Неизвестный открыл стрельбу в кафе на улице Мосашвили в центре Тбилиси, ранен один человек, сообщает Первый канал. По данным телеканала, в результате стрельбы был ранен молодой человек 1997 года рождения. Очевидцы утверждают, что стрелявший выстрелил несколько раз. Причина конфликта неизвестна. Подозреваемый сразу скрылся с места преступления. Полиция возбудила уголовное дело по статьям "Попытка умышленного убийства" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, тбилиси, происшествия, стрельба
Стрельба в кафе в Тбилиси – пострадал один человек
21:13 25.05.2023 (обновлено: 21:26 25.05.2023)
В результате стрельбы был ранен молодой человек 1997 года рождения
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Неизвестный открыл стрельбу в кафе на улице Мосашвили в центре Тбилиси, ранен один человек, сообщает Первый канал.
По данным телеканала, в результате стрельбы был ранен молодой человек 1997 года рождения. Очевидцы утверждают, что стрелявший выстрелил несколько раз.
Причина конфликта неизвестна. Подозреваемый сразу скрылся с места преступления.
Полиция возбудила уголовное дело по статьям "Попытка умышленного убийства" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".