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Стрельба в кафе в Тбилиси – пострадал один человек
Стрельба в кафе в Тбилиси – пострадал один человек
В результате стрельбы был ранен молодой человек 1997 года рождения 25.05.2023, Sputnik Грузия
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тбилиси
происшествия
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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Неизвестный открыл стрельбу в кафе на улице Мосашвили в центре Тбилиси, ранен один человек, сообщает Первый канал. По данным телеканала, в результате стрельбы был ранен молодой человек 1997 года рождения. Очевидцы утверждают, что стрелявший выстрелил несколько раз. Причина конфликта неизвестна. Подозреваемый сразу скрылся с места преступления. Полиция возбудила уголовное дело по статьям "Попытка умышленного убийства" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, тбилиси, происшествия, стрельба
грузия, новости, тбилиси, происшествия, стрельба

Стрельба в кафе в Тбилиси – пострадал один человек

21:13 25.05.2023 (обновлено: 21:26 25.05.2023)
© photo: Sputnik / StringerПрозрачный полицейский участок в Тбилиси
Прозрачный полицейский участок в Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 25.05.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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В результате стрельбы был ранен молодой человек 1997 года рождения
ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Неизвестный открыл стрельбу в кафе на улице Мосашвили в центре Тбилиси, ранен один человек, сообщает Первый канал.
По данным телеканала, в результате стрельбы был ранен молодой человек 1997 года рождения. Очевидцы утверждают, что стрелявший выстрелил несколько раз.
Причина конфликта неизвестна. Подозреваемый сразу скрылся с места преступления.
Полиция возбудила уголовное дело по статьям "Попытка умышленного убийства" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".
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