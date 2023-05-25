https://sputnik-georgia.ru/20230525/u-tbilisskogo-universiteta-poyavitsya-novyy-korpus-278004608.html

У Тбилисского университета появится новый корпус

У Тбилисского университета появится новый корпус

Новое здание будет построено между первым и вторым корпусами ТГУ на проспекте Чавчавадзе 25.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-25T12:17+0400

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грузия

новости

общество

георгий амилахвари

джаба самушия

тбилисский университет

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Строительство нового учебно-административного корпуса Тбилисского государственного университета имени И. Джавахишвили планируется в ближайшее время, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Грузии.Глава Минобразования Георгий Амилахвари ознакомился с инфраструктурными проектами в Тбилисском государственном университете имени И. Джавахишвили, где его принял ректор Джаба Самушия.Новое здание разместится на территории между первым и вторым корпусами ТГУ. На территории также появится студенческое пространство. Строительство нового здания полностью будет финансироваться из бюджета университета.Ректор показал министру то место, где будет построен новый учебно-административный корпус университета.Для студентов Тбилисского университета построят новое общежитие>>Для подготовки архитектурного проекта здания уже объявлен открытый конкурс, в нем могут принять участие все заинтересованные лица. Во время разработки проектной концепции нужно учесть архитектурный контекст.В середине февраля 2023 года стало известно, что Тбилисский государственный университет начинает строительство общежития для студентов, рассчитанного на 350 студентов. Оно будет построено на территории Института физики высоких энергий и полностью будет отвечать современным стандартам.Завершение строительных работ студенческого общежития ТГУ планируется к 2024 году.ТГУ, первый национальный университет на Кавказе, открыт 8 февраля (26 января – по старому стилю) 1918 года в день поминовения грузинского царя Давида Агмашенебели (Строителя). В 1989 году университет получил имя его основателя – историка и академика Иванэ Джавахишвили.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, георгий амилахвари, джаба самушия, тбилисский университет