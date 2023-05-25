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Убийство иностранки в Грузии – подробности от прокуратуры

Убийство иностранки в Грузии – подробности от прокуратуры

В случае подтверждения вины обвиняемому грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение 25.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-25T23:10+0400

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2023-05-25T23:10+0400

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ТБИЛИСИ, 25 мая — Sputnik. Обвиняемый в убийстве иностранной гражданки в районе Сагареджо после преступления забрал ее деньги, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. По данным ведомства, мужчине предъявлено обвинение в убийстве при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений. Следствие установило, что обвиняемые прибыл с женщиной из Казахстана 20 мая и поселился в гостинице. Он, по версии расследования, знал, что женщина собирается приобрести автомобиль и хранит деньги. У реки на востоке Грузии найдено тело иностранки – подозреваемый в убийстве задержан >>У следствия есть доказательства, что обвиняемый с целью завладеть деньгами 21 мая обманом заставил женщину поехать из Тбилиси в Кахети и убил ее ударом кирпича по голове. После убийства, как утверждает прокуратура, он выбросил тело женщины в реку Иори, а сам забрал ее мобильный телефон и 7,1 тысячи долларов. Теперь в случае подтверждения вины ему грозит от 16 до 20 лет лишения свободы либо бессрочное заключение. Ждать приговора он будет в тюрьме, так как суд избрал для него заключение в качестве меры пресечения.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, казахстан, убийство, генеральная прокуратура грузии