https://sputnik-georgia.ru/20230526/druzheskie-otnosheniya-s-istoriey---aliev-pozdravil-narod-gruzii-s-dnem-nezavisimosti-278039753.html

Дружеские отношения с историей – Алиев поздравил народ Грузии с Днем независимости

Дружеские отношения с историей – Алиев поздравил народ Грузии с Днем независимости

Президент Азербайджана уверен, что совместными усилиями страны добьются укрепления традиционно дружественных азербайджано-грузинских отношений 26.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-26T15:45+0400

2023-05-26T15:45+0400

2023-05-26T15:49+0400

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саломе зурабишвили

день независимости грузии

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Грузии Саломе Зурабишвили и грузинский народ с Днем независимости страны, отметив, что нынешний уровень отношений между странами вызывает удовлетворение. Грузия 26 мая отмечает День независимости. В этом году слоганом празднования Дня независимости является "С любовью к свободе". Запланированы различные концерты и театральные шоу как в столице, так и в регионах страны. Главными определяющими факторами стратегического партнерства и альянса Грузии и Азербайджана, по словам Алиева, являются взаимная поддержка и доверие, тесное сотрудничество, а также широкомасштабные региональные проекты. Празднование Дня независимости приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, азербайджан, ильхам алиев, саломе зурабишвили , день независимости грузии