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Дружеские отношения с историей – Алиев поздравил народ Грузии с Днем независимости
Дружеские отношения с историей – Алиев поздравил народ Грузии с Днем независимости
Президент Азербайджана уверен, что совместными усилиями страны добьются укрепления традиционно дружественных азербайджано-грузинских отношений 26.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-26T15:45+0400
2023-05-26T15:45+0400
2023-05-26T15:49+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Грузии Саломе Зурабишвили и грузинский народ с Днем независимости страны, отметив, что нынешний уровень отношений между странами вызывает удовлетворение. Грузия 26 мая отмечает День независимости. В этом году слоганом празднования Дня независимости является "С любовью к свободе". Запланированы различные концерты и театральные шоу как в столице, так и в регионах страны. Главными определяющими факторами стратегического партнерства и альянса Грузии и Азербайджана, по словам Алиева, являются взаимная поддержка и доверие, тесное сотрудничество, а также широкомасштабные региональные проекты. Празднование Дня независимости приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, азербайджан, ильхам алиев, саломе зурабишвили , день независимости грузии
Дружеские отношения с историей – Алиев поздравил народ Грузии с Днем независимости
15:45 26.05.2023 (обновлено: 15:49 26.05.2023)
Президент Азербайджана уверен, что совместными усилиями страны добьются укрепления традиционно дружественных азербайджано-грузинских отношений
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил президента Грузии Саломе Зурабишвили и грузинский народ с Днем независимости страны, отметив, что нынешний уровень отношений между странами вызывает удовлетворение.
Грузия 26 мая отмечает День независимости. В этом году слоганом празднования Дня независимости является "С любовью к свободе". Запланированы различные концерты и театральные шоу как в столице, так и в регионах страны.
"Нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Грузией, который берет начало от воли наших народов, живущих в условиях дружбы, добрососедства и гармонии на протяжении столетий, вызывает удовлетворение", – написал Алиев.
Главными определяющими факторами стратегического партнерства и альянса Грузии и Азербайджана, по словам Алиева, являются взаимная поддержка и доверие, тесное сотрудничество, а также широкомасштабные региональные проекты.
"Существуют хорошие возможности для развития сотрудничества и повышения уровня партнерства, которое будет служить благополучию и процветанию региона, поднимет наше партнерство на более высокий уровень", – говорится в письме.
Празднование Дня независимости приурочено к дате провозглашения в 1918 году независимости Грузии Первым демократическим правительством во главе с Ноэ Жордания. Первая Демократическая Республика просуществовала два с половиной года.
Грузия восстановила независимость в 1991 году. Соответствующий акт на основании результатов всенародного референдума 9 апреля принял Верховный Совет республики.