https://sputnik-georgia.ru/20230526/gruziya-zhdet-ot-evrosoyuza-spravedlivogo-resheniya--premer-278041159.html

Грузия ждет от Евросоюза справедливого решения – премьер

Грузия ждет от Евросоюза справедливого решения – премьер

Грузия в конце года получит окончательную оценку Еврокомиссии о получении статуса страны-кандидата на вступление в ЕС 26.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-26T16:25+0400

2023-05-26T16:25+0400

2023-05-26T16:33+0400

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еврокомиссия

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Власти Грузии ждут от Европы единственно правильного и справедливого решения по поводу предоставления стране статуса кандидата на членство в Евросоюзе, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, выступая на праздничной церемонии по случаю Дня независимости. Европейский совет в июне 2022 года признал европейскую перспективу Грузии и выразил готовность предоставить ей статус страны-кандидата на вступление в ЕС, как только будут выполнены 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы. По словам главы грузинского правительства, в прошлом году Грузия подала заявку на вступление в ЕС и получила европейскую перспективу, что было поистине историческим решением. "Все это результат работы нашей власти за последние десять лет, наше достижение. Но мы по-прежнему не жалеем усилий, чтобы в конце года страна получила статус кандидата, что положит основу новому этапу интеграции в ЕС", – отметил премьер. Как отметил Гарибашвили, справедливое признание заслуг Грузии со стороны Европы станет историческим шагом, который будет способствовать завершению поляризации в стране, укреплению мира и стабильности, а также дальнейшему прогрессу страны. Когда Грузия выполнит все условия Евросоюза – ответ Каладзе>>"Грузинская мечта" приступила к работе над выполнением рекомендаций вскоре после оглашения высшим политическим органом Евросоюза своего решения – в течение 2022 года поправки были внесены в более чем 80 законов. К процессу подключилась лишь часть оппозиции. Крупнейшая оппозиционная партия "Единое национальное движение" и ее соратники назвали работу властей фикцией. Грузия ждет промежуточной оценки от Еврокомиссии летом, а окончательного решения о предоставлении статуса кандидата – в конце года. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, европа, ираклий гарибашвили, еврокомиссия