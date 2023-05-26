https://sputnik-georgia.ru/20230526/kak-menyalsya-sredniy-ezhemesyachnyy-dokhod-v-gruzii-2012-2022-gg-278030937.html
Как менялся средний ежемесячный доход в Грузии 2012-2022 гг.
Как менялся средний ежемесячный доход в Грузии 2012-2022 гг.
Средний ежемесячный доход на одну семью в Грузии в 2022 году составил 1 453,8 лари, а на человека – 432,7 лари 26.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-26T20:00+0400
2023-05-26T20:00+0400
2023-05-26T20:06+0400
грузия
экономика
инфографика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/1a/278040591_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_ee8c23c048332fd4cb26574b99fd771e.png
Согласно данным Национальной служба статистики, основным источником денежного дохода для населения Грузии является заработная плата, которая составляет 46,1% от всего денежного дохода, полученного населением.На втором месте – деньги от государства (пенсии, помощь и стипендия (21,6%)), а на третьем – денежные средства, полученные в результате самозанятости (12,4%).Далее следуют средства, полученные в подарок (7,8%), деньги от продажи сельхозпродукции (7,6%), перечисления из-за рубежа (4%) и деньги от сдачи в аренду жилья (1%).Всего ежемесячные доходы населения Грузии в 2022 году составили 1,6 миллиарда лари и на 42 миллиона превысили ежемесячные расходы. В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как менялась сумма средних ежемесячных доходов в Грузии с 2012 года.Курс лари по отношению к доллару США на 26 мая – 2,5876 GEL/$1.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/05/1a/278040591_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_e829bcbcd8759f6020360a1d9f882607.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, инфографика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфографика
грузия, экономика, инфографика, национальная служба статистики грузии "сакстат", инфографика
Как менялся средний ежемесячный доход в Грузии 2012-2022 гг.
20:00 26.05.2023 (обновлено: 20:06 26.05.2023)
Средний ежемесячный доход на одну семью в Грузии в 2022 году составил 1 453,8 лари, а на человека – 432,7 лари
Согласно данным Национальной служба статистики, основным источником денежного дохода для населения Грузии является заработная плата, которая составляет 46,1% от всего денежного дохода, полученного населением.
На втором месте – деньги от государства (пенсии, помощь и стипендия (21,6%)), а на третьем – денежные средства, полученные в результате самозанятости (12,4%).
Далее следуют средства, полученные в подарок (7,8%), деньги от продажи сельхозпродукции (7,6%), перечисления из-за рубежа (4%) и деньги от сдачи в аренду жилья (1%).
Всего ежемесячные доходы населения Грузии в 2022 году составили 1,6 миллиарда лари и на 42 миллиона превысили ежемесячные расходы.
В инфографике Sputnik Грузия вы узнаете, как менялась сумма средних ежемесячных доходов в Грузии с 2012 года.
Курс лари по отношению к доллару США на 26 мая – 2,5876 GEL/$1.