https://sputnik-georgia.ru/20230526/kakikh-dogovorennostey-dostigli-putin-aliev-i-pashinyan-na-peregovorakh-v-moskve-278055467.html

Каких договоренностей достигли Путин, Алиев и Пашинян на переговорах в Москве

Каких договоренностей достигли Путин, Алиев и Пашинян на переговорах в Москве

На следующей неделе вице-премьеры трех стран буду дошлифовывать те вопросы, по которым есть принципиальное понимание, как их решать, но еще нужно договориться... 26.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-26T22:04+0400

2023-05-26T22:04+0400

2023-05-26T22:04+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Есть общая точка зрения, а также понимание глав государств (Азербайджана и Армении – ред.), как это решать, и поэтому на рабочем уровне уже не должно создаваться каких-то искусственных препятствий, заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.По его словам, задачи финализировать все до конца не ставится, потому что главное – это конечный результат. И именно по этим же соображениям вряд ли сейчас кто-то сможет спрогнозировать точную дату выхода на подписание мирного договора, отметил пресс-секретарь российского лидера."Хотя, опять же, как говорилось вчера на встрече, сейчас во многом поменялись обстоятельства и фактически, и концептуально... Эти все обстоятельства позволяют уже в обозримой перспективе выйти на подписание мирного договора", – уточнил Песков.О чем будут говорить главы Армении и Азербайджана в Москве >>Он подчеркнул, что за временем никто не гонится, но в обозримой перспективе подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном возможно.Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что вице-премьеры РФ, Армении и Азербайджана через неделю встретятся и обсудят технические вопросы по Карабаху.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, новости, политика, азербайджан, армения, дмитрий песков, владимир путин, ильхам алиев, никол пашинян