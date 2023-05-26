https://sputnik-georgia.ru/20230526/korruptsiya-v-gruzii-skolko-chelovek-nakazali-278028423.html

Коррупция в Грузии: сколько человек наказали

Коррупция в Грузии: сколько человек наказали

В рамках уголовных дел Антикоррупционное агентство опечатало 188 домов и квартир и 20 машин на сумму более 4 миллиона лари 26.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-26T10:04+0400

2023-05-26T10:04+0400

2023-05-26T10:04+0400

грузия

новости

происшествия

антикоррупционное бюро

грузия против коррупции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/01/0f/250613595_231:581:2837:2047_1920x0_80_0_0_99479aceb7b6cd975c0ca1cb92b354d4.jpg

ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. В Грузии за преступления, связанные с коррупцией, в 2022 году к уголовной ответственности привлекли 170 человек, говорится в отчете СГБ Грузии. По данным ведомства, всего по фактам коррупции в прошлом году было возбуждено 61 уголовное дело, в том числе по взяточничеству, злоупотреблению служебным положением, мошенничеству и незаконному завладению государственным имуществом. В рамках уголовных дел Антикоррупционное агентство опечатало 188 домов и квартир и 20 машин на сумму более 4 миллиона лари. Депутаты проголосовали за создание Антикоррупционного бюро в Грузии >>Кроме того, согласно отчету на основании обвинений Антикоррупционного агентства по 7 делам суды вынесли обвинительный приговор, и государство смогло вернуть 28,7 тысячи квадратных метров земли стоимостью 360,6 тысячи лари. В настоящее время в Грузии создается Антикоррупционное бюро, которое будет независимым органом и займется созданием документа об общей политике борьбы с коррупцией, будет разрабатывать антикоррупционную стратегию и план по ее осуществлению.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, антикоррупционное бюро, грузия против коррупции