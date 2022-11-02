https://sputnik-georgia.ru/20221102/deputaty-progolosovali-za-sozdanie--antikorruptsionnogo-byuro-v-gruzii-271879889.html

Депутаты проголосовали за создание Антикоррупционного бюро в Грузии

Депутаты проголосовали за создание Антикоррупционного бюро в Грузии

Новый независимый орган разработает антикоррупционную стратегию и план по ее осуществлению 02.11.2022, Sputnik Грузия

2022-11-02T19:50+0400

2022-11-02T19:50+0400

2022-11-02T20:06+0400

новости

грузия

парламент грузии

народный защитник грузии

анри оханашвили

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ТБИЛИСИ, 2 ноя - Sputnik. Парламент Грузии в первом чтении принял поправки в закон "О несовместимости интересов в публичном ведомстве и коррупции", которые предусматривают создание в Грузии нового органа с бюджетом в 1 миллион лари.За поправки, предусматривающие создание Антикоррупционного бюро, проголосовали 81 депутат против 1.Согласно законопроекту, Антикоррупционное бюро будет независимым органом, которое займется созданием документа об общей политике борьбы с коррупцией, будет разрабатывать антикоррупционную стратегию и план по ее осуществлению.При этом сам документ об общей политике борьбы с коррупцией должен будет утверждать парламент, на который будет возложен также контроль за его исполнением.Основными принципами деятельности Антикоррупционного бюро, подотчетного парламенту Грузии, будут независимость, непредвзятость, политический нейтралитет.Новое ведомство также будет следить за последующим исполнением разработанной им антикоррупционной стратегии и заниматься информированием общественности.Оппозиция на заседании требовала предоставить бюро следственные функции, однако глава юридического комитета парламента Анри Оханашвили пояснил, что в Грузии есть следственные органы, занимающиеся вопросами коррупции, – Генеральная прокуратура и Антикоррупционное агентство СГБ Грузии.Также он отметил, что создание нового ведомства является частью выполнения рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз.Руководителя Антикоррупционного бюро будет назначать премьер-министр Грузии на 6 лет.Кандидата в руководители Антикоррупционного бюро выберет специальная конкурсная комиссия, а назначит его премьер-министр Грузии на 6 лет.В комиссию помимо представителей правительства и парламента войдут заместитель главы Верховного суда, заместитель Генерального прокурора, Народный защитник и представитель НПО, которого выберет Народный защитник.Олигарх есть олигарх - глава "Грузинской мечты" о проекте нового закона>>Кроме того, для усиления эффективности работы Антикоррупционного бюро в стране также будет создан Межведомственный антикоррупционный совет, который будет разрабатывать предложения для создания Антикоррупционной стратегии и плана по ее осуществлению, а также давать рекомендации Антикоррупционному бюро.Состав межведомственного совета определит правительство Грузии, и в него будут входить представители международных организаций, местных НПО, эксперты и ученые.Законопроект должен быть принять в трех чтениях. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, парламент грузии, народный защитник грузии, анри оханашвили