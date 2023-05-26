https://sputnik-georgia.ru/20230526/magnitnye-buri-v-iyune-2023-chto-delat-v-neblagopriyatnye-dni-278045115.html

Магнитные бури в июне 2023: что делать в неблагоприятные дни?

Магнитные бури в июне 2023: что делать в неблагоприятные дни?

В июне 2023 года, по предварительным прогнозам, ожидается несколько затяжных магнитных бурь, которые негативно повлияют на многих людей, особенно на тех, кто... 26.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-26T18:06+0400

2023-05-26T18:06+0400

2023-05-26T18:28+0400

справки

солнце

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/09/1e/249585295_0:501:2625:1977_1920x0_80_0_0_018b3cd914fd4b94214c82febaa2a789.jpg

К магнитным бурям подготовиться и облегчить в неблагоприятные дни свое состояние возможно, если знать точные даты геомагнитных возмущений в июне. Когда в июне 2023-го ожидаются магнитные бури и что делать в неблагоприятные дни, читайте в Sputnik Грузия. Магнитные бури в июне Первая затяжная магнитная буря, по прогнозу специалистов, продлиться с 1 по 7 июня. Пик магнитной бури придется на 2 июня – по прогнозу, геомагнитное возмущение ожидается средней силы, которое повлияет в основном на людей, реагирующих на любые изменения погоды и с хроническими болезнями. Следующая магнитная буря, по прогнозу специалистов, выпадает на 10 июня – геомагнитное возмущение будет достаточно сильным и повлияет как на метеочувствительных людей и с хроническими болезнями, так и на вполне здоровых. Очередная магнитная буря средней интенсивности ожидается 15-16 июня. Пик магнитной бури придется на 16 июня – лицам с хроническими болезнями и метеочувствительным людям нужно в этот день проявить особую осторожность. Еще одна затяжная магнитная буря ожидается 18-24 июня – достаточно сильное геомагнитное возмущение прогнозируют 20 числа. Последняя магнитная буря, по предварительному прогнозу, пройдет 28-30 июня. Пик магнитной бури придется на 28 июня – геомагнитное возмущение будет достаточно сильным и повлияет на многих людей, в том числе и на вполне здоровых. Геомагнитные колебания во все остальные дни будут слабыми и особо на человеческий организм не повлияют. Что делать в неблагоприятные дни? Львиная доля населения нашей планеты реагирует на магнитные бури, однако серьезную проблему они представляют для тех, кто чувствует любые изменения погоды. Метеозависимым лицам специалисты рекомендуют в неблагоприятные дни особенно позаботиться о своем здоровье: проводить больше времени в закрытых помещениях и максимально снизить физические нагрузки. В период магнитных бурь у многих людей бывают перепады настроения, недомогание и проблемы со сном. Избежать плохого самочувствия в неблагоприятные дни поможет легкая гимнастика или прогулка на чистом воздухе, которая улучшит циркуляцию крови в организме. Да и здоровым людям не помешает быть в неблагоприятные дни осмотрительнее – специалисты советуют во время магнитных бурь максимально снизить употребление тяжелой пищи, спиртного, кофе и сигарет. Учитывая эти рекомендации, а также хорошо выспавшись и приняв с утра контрастный душ, можно благополучно пережить неблагоприятный день. Материал подготовлен на основе открытых источников.

https://sputnik-georgia.ru/20230329/magnitnye-buri-unichtozhayut-ozonovyy-sloy-zemli-276223250.html

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

справки , солнце