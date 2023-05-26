https://sputnik-georgia.ru/20230526/ministerstvo-kultury-gruzii-obyavilo-chetyre-konkursa-278028225.html
Министерство культуры Грузии объявило четыре конкурса
Министерство культуры Грузии объявило четыре конкурса
Конкурсы объявлены, в том числе, по поддержке развития современной драматургии и поддержки народных инструментов и сценической одежды 26.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-26T19:10+0400
2023-05-26T19:10+0400
2023-05-26T19:10+0400
грузия
новости
культура
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Министерство культуры Грузии объявило четыре конкурса для популяризации классической музыки, продвижения инициатив в изобразительном искусстве в Тбилиси и регионах Грузии, развития современной драматургии и поддержки народных инструментов и сценической одежды. "Популяризация классической музыки" Конкурс проводится впервые. Общий бюджет составляет 100 тысяч лари (более 39 тысяч долларов). Цель конкурса – заинтересовать публику классической музыкой и привлечь новую аудиторию, для которой вместо традиционных концертных площадок будут предложены альтернативные пространства, а также содействие профессиональному развитию грузинских музыкантов, исполнителей, ансамблей и другое. В конкурсе могут принять участие юридические лица, имеющие профессиональный опыт в области музыкального искусства. Участник может подать только одну заявку. "Продвижение творческих инициатив в области изобразительного искусства в Тбилиси и регионах" Общий бюджет составляет 60 тысяч лари (более 23 тысяч долларов). Цель конкурса – продвижение широкого спектра грузинского изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, фотография, мультимедиа, перформанс и другое), развитие местной художественной сцены, проведение выставок в Тбилиси и регионах, поощрение творческой активности художников. Право на участие в конкурсе имеют физические и юридические лица, зарегистрированные в Грузии. Участник может представить на конкурс только один проект. "Содействие развитию современной грузинской драматургии" Бюджет конкурса составляет 14 тысяч лари (более 5 тысяч долларов). Цель конкурса – повысить мотивацию грузинских драматургов, популяризация и продвижение их деятельности, поддержка грузинских пьес, пополнение, обновление репертуара грузинских театров и активизация современного театрального процесса. Принять участие в конкурсе могут зарегистрированные в Грузии физические и юридические лица, работающие в сфере театра и (или) литературы. Каждый конкурсант может подать только одну заявку. "Поощрение мастеров музыкальных и народных инструментов и сценической одежды" Бюджет конкурса составляет 150 тысяч лари (более 58 тысяч долларов). Целью конкурса является популяризация деятельности мастеров аксессуаров сценической одежды или обуви, классических или народных инструментов, улучшение материально-технической базы мастерских аксессуаров сценической одежды. Принять участие в конкурсе могут юридические лица, физические лица или группы лиц, зарегистрированные в Грузии. Участник может подать только одну заявку.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, культура, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
грузия, новости, культура, министерство культуры, спорта и молодежи грузии
Министерство культуры Грузии объявило четыре конкурса
Конкурсы объявлены, в том числе, по поддержке развития современной драматургии и поддержки народных инструментов и сценической одежды
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Министерство культуры Грузии объявило четыре конкурса для популяризации классической музыки, продвижения инициатив в изобразительном искусстве в Тбилиси и регионах Грузии, развития современной драматургии и поддержки народных инструментов и сценической одежды.
"Популяризация классической музыки"
Конкурс проводится впервые. Общий бюджет составляет 100 тысяч лари (более 39 тысяч долларов). Цель конкурса – заинтересовать публику классической музыкой и привлечь новую аудиторию, для которой вместо традиционных концертных площадок будут предложены альтернативные пространства, а также содействие профессиональному развитию грузинских музыкантов, исполнителей, ансамблей и другое.
В конкурсе могут принять участие юридические лица, имеющие профессиональный опыт в области музыкального искусства. Участник может подать только одну заявку.
"Продвижение творческих инициатив в области изобразительного искусства в Тбилиси и регионах"
Общий бюджет составляет 60 тысяч лари (более 23 тысяч долларов).
Цель конкурса – продвижение широкого спектра грузинского изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура, фотография, мультимедиа, перформанс и другое), развитие местной художественной сцены, проведение выставок в Тбилиси и регионах, поощрение творческой активности художников.
Право на участие в конкурсе имеют физические и юридические лица, зарегистрированные в Грузии. Участник может представить на конкурс только один проект.
"Содействие развитию современной грузинской драматургии"
Бюджет конкурса составляет 14 тысяч лари (более 5 тысяч долларов).
Цель конкурса – повысить мотивацию грузинских драматургов, популяризация и продвижение их деятельности, поддержка грузинских пьес, пополнение, обновление репертуара грузинских театров и активизация современного театрального процесса.
Принять участие в конкурсе могут зарегистрированные в Грузии физические и юридические лица, работающие в сфере театра и (или) литературы. Каждый конкурсант может подать только одну заявку.
"Поощрение мастеров музыкальных и народных инструментов и сценической одежды"
Бюджет конкурса составляет 150 тысяч лари (более 58 тысяч долларов).
Целью конкурса является популяризация деятельности мастеров аксессуаров сценической одежды или обуви, классических или народных инструментов, улучшение материально-технической базы мастерских аксессуаров сценической одежды.
Принять участие в конкурсе могут юридические лица, физические лица или группы лиц, зарегистрированные в Грузии. Участник может подать только одну заявку.