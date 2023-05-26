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Стрельба в центре Тбилиси – раненый мужчина остается в реанимации
Стрельба в центре Тбилиси – раненый мужчина остается в реанимации
Стрельба произошла в центре Тбилиси, где находились десятки человек 26.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-26T10:57+0400
2023-05-26T10:57+0400
2023-05-26T10:58+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Молодой мужчина, раненный в результате стрельбы на улице Мосашвили в центре Тбилиси, до этого времени остается в реанимационном отделении, сообщил телеканал "Рустави 2". По информации телеканала, 26-летний Гуга Пурцхванидзе получил несколько огнестрельных ранений в области спины и живота во время стрельбы. Пурцхванидзе до этого времени остается в тбилисской клинике им. Хечинашвили.Инцидент произошел в четверг на веранде кафе, где находились десятки человек, в том числе и дети. Неизвестный открыл стрельбу и сразу же скрылся с места происшествия. По имеющейся информации, нападавший перепутал жертву и выстрелил не в того человека.Полиция возбудила уголовное дело по статьям "Попытка умышленного убийства" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия". Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, тбилиси
Стрельба в центре Тбилиси – раненый мужчина остается в реанимации
10:57 26.05.2023 (обновлено: 10:58 26.05.2023)
Стрельба произошла в центре Тбилиси, где находились десятки человек
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Молодой мужчина, раненный в результате стрельбы на улице Мосашвили в центре Тбилиси, до этого времени остается в реанимационном отделении, сообщил телеканал "Рустави 2".
По информации телеканала, 26-летний Гуга Пурцхванидзе получил несколько огнестрельных ранений в области спины и живота во время стрельбы.
Пурцхванидзе до этого времени остается в тбилисской клинике им. Хечинашвили.
Инцидент произошел в четверг на веранде кафе, где находились десятки человек, в том числе и дети. Неизвестный открыл стрельбу и сразу же скрылся с места происшествия.
По имеющейся информации, нападавший перепутал жертву и выстрелил не в того человека.
Полиция возбудила уголовное дело по статьям "Попытка умышленного убийства" и "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия".