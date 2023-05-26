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В Аджарии убили молодого мужчину
В Аджарии убили молодого мужчину
По имеющейся информации, хозяева, у которых гостил молодой человек, проводили его и посадили в такси. После этого его никто не видел 26.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-26T17:32+0400
2023-05-26T17:32+0400
2023-05-26T17:49+0400
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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Тело 20-летнего мужчины найдено закопанным в земле в Западной Грузии, сообщает телекомпания "Рустави-2". Убийство произошло в селе Легва. Молодой человек находился в селе в гостях. По имеющейся информации, хозяева, у которых гостил молодой парень, проводили его и посадили в такси. После этого его никто не видел. После трехдневных поисков тело молодого мужчины нашли закопанным в земле. О других деталях убийства пока не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, аджария
В Аджарии убили молодого мужчину
17:32 26.05.2023 (обновлено: 17:49 26.05.2023)
По имеющейся информации, хозяева, у которых гостил молодой человек, проводили его и посадили в такси. После этого его никто не видел
ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Тело 20-летнего мужчины найдено закопанным в земле в Западной Грузии, сообщает телекомпания "Рустави-2".
Убийство произошло в селе Легва. Молодой человек находился в селе в гостях.
По имеющейся информации, хозяева, у которых гостил молодой парень, проводили его и посадили в такси. После этого его никто не видел.
После трехдневных поисков тело молодого мужчины нашли закопанным в земле. О других деталях убийства пока не сообщается.