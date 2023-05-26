https://sputnik-georgia.ru/20230526/v-adzharii-ubili-molodogo-muzhchinu-278042860.html

В Аджарии убили молодого мужчину

В Аджарии убили молодого мужчину

По имеющейся информации, хозяева, у которых гостил молодой человек, проводили его и посадили в такси. После этого его никто не видел 26.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-26T17:32+0400

2023-05-26T17:32+0400

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Тело 20-летнего мужчины найдено закопанным в земле в Западной Грузии, сообщает телекомпания "Рустави-2". Убийство произошло в селе Легва. Молодой человек находился в селе в гостях. По имеющейся информации, хозяева, у которых гостил молодой парень, проводили его и посадили в такси. После этого его никто не видел. После трехдневных поисков тело молодого мужчины нашли закопанным в земле. О других деталях убийства пока не сообщается.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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