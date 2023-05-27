https://sputnik-georgia.ru/20230527/aktivy-bankovskogo-sektora-gruzii-snizilis-v-aprele-278057929.html

Активы банковского сектора Грузии снизились в апреле

Активы банковского сектора Грузии снизились в апреле

На конец апреля в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале 27.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-27T09:01+0400

2023-05-27T09:01+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. В апреле 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем совокупные активы коммерческих банков (в текущих ценах) снизились на 1,1 миллиарда лари, или 1,66%, говорится на сайте Национального банка Грузии.По состоянию на конец апреля 2023 года объем активов банковского сектора составил 66,2 миллиарда лари (26,5 миллиарда долларов по текущему курсу), а уставной капитал – 9,2 миллиарда лари.На конец апреля в Грузии работало 15 коммерческих банков, 13 из них – с участием иностранного капитала в уставном капитале.Объем депозитов в банках снизилсяСогласно данным Национального банка Грузии, объем депозитов в банковском секторе на 1 мая 2023 года составил 43,09 миллиарда лари, что на 242,96 миллиона лари, или на 0,56%, меньше, чем на начало апреля.Согласно отчету, в апреле по сравнению с предыдущим месяцем срочные вклады выросли на 367,11 миллиона лари, или 2,18%, а вклады до востребования снизились на 610,07 лари, или 2,31%.Уровень инфляции в Грузии опустился ниже 3% – данные статистики >>По данным Нацбанка, уровень ларизации депозитов на 1 мая текущего года составил 48,69%, что на 2,21 процентного пункта больше по сравнению с ситуацией на 1 апреля.Средневзвешенная рыночная процентная ставка по срочным депозитам в апреле составила 8,57%, в том числе 11,41% – по депозитам в национальной валюте, 1,08% – по депозитам в иностранной валюте.Объем кредитов снизилсяПо данным Национального банка Грузии, объем кредитов, выданных коммерческими банками, в апреле 2023 года понизился по сравнению с предыдущим месяцем на 100,18 миллиона лари, или на 0,22%, и на 1 мая текущего года составил 44,77 миллиарда лари.За отчетный период объем кредитов в национальной валюте вырос на 139,19 миллиона лари, или 1,12%, а объем кредитов в иностранной валюте снизился на 239,38 миллиона лари, или на 1,2%.Международные резервы Нацбанка Грузии продолжают бить рекорды >>По данным Нацбанка, на конец апреля 2023 года объем выданных кредитов юридическим лицам-резидентам в национальной валюте составил 7,35 миллиарда лари, что на 0,42% меньше, чем в предыдущем месяце, а кредиты в иностранной валюте составили 12,06 миллиарда лари, что на 3,15% больше, чем в предыдущем месяце.За апрель 2023 года объем кредитования сектора домохозяйств-резидентов вырос на 0,29%, или 70,99 миллиона лари, и на 1 мая текущего года составил 24,15 миллиарда лари.По состоянию на 1 мая текущего года коэффициент ларизации от общего объема кредитов составил 55,89%, что на 0,44 процентного пункта больше, чем на 1 апреля 2023 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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