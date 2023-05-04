https://sputnik-georgia.ru/20230504/uroven-inflyatsii-v-gruzii-vernulsya-k-tselevomu-pokazatelyu---dannye-statistiki-277348296.html
Уровень инфляции в Грузии вернулся к целевому показателю – данные статистики
Уровень инфляции в Грузии вернулся к целевому показателю – данные статистики
Предыдущий раз уровень годовой инфляции в Грузии был ниже 3% в январе 2021 года и составлял 2,8% 04.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-04T16:35+0400
2023-05-04T16:35+0400
2023-05-04T16:44+0400
грузия
новости
инфляция
экономика
статистика
национальная служба статистики грузии "сакстат"
национальный банк грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0f/269442546_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_153fede8fbb92537d7a4b55a7319f82a.jpg
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Годовая инфляция (апрель 2023 года к апрелю 2022 года) в Грузии составила 2,7%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).Предыдущий раз уровень годовой инфляции в Грузии был ниже 3% в январе 2021 года и составлял 2,8%.За год в апреле цены выросли на гостиницы и рестораны (11,9%) и коммунальные услуги (10,3), а снизились на транспорт(-12,9%), здравоохранение (-7,9%) и связь (-3,1%). Цены на продовольствие за год выросли на 5,9%.В апреле 2023 года, по сравнению с марте 2022 года, уровень дефляции составил 0,7%. В марте месячная дефляция составляла 0,2%.Почему в Грузии снижается уровень инфляцииСогласно информации Национального банка Грузии, цены на товары на международных рынках неуклонно снижаются, а также снижается стоимость международных перевозок. Эти тенденции передаются на грузинский рынок, что на фоне укрепившегося курса лари он снижает инфляцию. В Нацбанке отмечают, что ужесточение монетарной политики также способствует снижению инфляции."В апреле, по сравнению с предыдущим месяцем, цены на товары продовольственной группы снизились на 2,2%, что снизило месячную инфляцию на 0,7 процентных пункта. В частности, снижение инфляции продовольственной группы, по сравнению с предыдущим месяцем, во многом произошло за счет снижения цен на подсолнечное масло, имеретинский сыр и хлеб", – говорится в сообщении регулятора.В документе отмечается, что цены на топливо также снижаются. В частности, снижение цен на бензин и дизельное топливо на 4,1% и 6,2% соответственно привело к снижению месячной инфляции на 0,2 процентных пункта.Наоборот, подорожание говядины, лука, банковских услуг и сосудорасширяющих препаратов увеличило месячную инфляцию на 0,3 процентных пункта, отмечают в Нацбанке.Время пришло – в Грузии заговорили о смягчении монетарной политики >>"В последние месяцы импортная инфляция имеет тенденцию к резкому снижению, чему способствует укрепление обменного курса лари наряду со снижением цен на товарную продукцию и стоимости международных перевозок на международных рынках. В апреле зафиксирована 6,4-процентная годовая дефляция импортных товаров", говорится в сообщении.В Нацбанке подчеркнули, что высокая инфляция услуг во многом может быть объяснена ростом цен в результате резкого увеличения числа иностранцев. Самый большой из них – квартплата, вклад которой в инфляцию услуг составляет 2,3 процентных пункта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/08/0f/269442546_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_219c11c6ea1ada0cc8696c76407eed3a.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, инфляция, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", национальный банк грузии
грузия, новости, инфляция, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", национальный банк грузии
Уровень инфляции в Грузии вернулся к целевому показателю – данные статистики
16:35 04.05.2023 (обновлено: 16:44 04.05.2023)
Предыдущий раз уровень годовой инфляции в Грузии был ниже 3% в январе 2021 года и составлял 2,8%
ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Годовая инфляция (апрель 2023 года к апрелю 2022 года) в Грузии составила 2,7%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).
Предыдущий раз уровень годовой инфляции в Грузии был ниже 3% в январе 2021 года и составлял 2,8%.
За год в апреле цены выросли на гостиницы и рестораны (11,9%) и коммунальные услуги (10,3), а снизились на транспорт(-12,9%), здравоохранение (-7,9%) и связь (-3,1%). Цены на продовольствие за год выросли на 5,9%.
В апреле 2023 года, по сравнению с марте 2022 года, уровень дефляции составил 0,7%. В марте месячная дефляция составляла 0,2%.
Почему в Грузии снижается уровень инфляции
Согласно информации
Национального банка Грузии, цены на товары на международных рынках неуклонно снижаются, а также снижается стоимость международных перевозок. Эти тенденции передаются на грузинский рынок, что на фоне укрепившегося курса лари он снижает инфляцию. В Нацбанке отмечают, что ужесточение монетарной политики также способствует снижению инфляции.
"В апреле, по сравнению с предыдущим месяцем, цены на товары продовольственной группы снизились на 2,2%, что снизило месячную инфляцию на 0,7 процентных пункта. В частности, снижение инфляции продовольственной группы, по сравнению с предыдущим месяцем, во многом произошло за счет снижения цен на подсолнечное масло, имеретинский сыр и хлеб", – говорится в сообщении регулятора.
В документе отмечается, что цены на топливо также снижаются. В частности, снижение цен на бензин и дизельное топливо на 4,1% и 6,2% соответственно привело к снижению месячной инфляции на 0,2 процентных пункта.
Наоборот, подорожание говядины, лука, банковских услуг и сосудорасширяющих препаратов увеличило месячную инфляцию на 0,3 процентных пункта, отмечают в Нацбанке.
"В последние месяцы импортная инфляция имеет тенденцию к резкому снижению, чему способствует укрепление обменного курса лари наряду со снижением цен на товарную продукцию и стоимости международных перевозок на международных рынках. В апреле зафиксирована 6,4-процентная годовая дефляция импортных товаров", говорится в сообщении.
В Нацбанке подчеркнули, что высокая инфляция услуг во многом может быть объяснена ростом цен в результате резкого увеличения числа иностранцев. Самый большой из них – квартплата, вклад которой в инфляцию услуг составляет 2,3 процентных пункта.