https://sputnik-georgia.ru/20230504/uroven-inflyatsii-v-gruzii-vernulsya-k-tselevomu-pokazatelyu---dannye-statistiki-277348296.html

Уровень инфляции в Грузии вернулся к целевому показателю – данные статистики

Уровень инфляции в Грузии вернулся к целевому показателю – данные статистики

Предыдущий раз уровень годовой инфляции в Грузии был ниже 3% в январе 2021 года и составлял 2,8% 04.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-04T16:35+0400

2023-05-04T16:35+0400

2023-05-04T16:44+0400

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ТБИЛИСИ, 4 мая — Sputnik. Годовая инфляция (апрель 2023 года к апрелю 2022 года) в Грузии составила 2,7%, при целевом показателе 3%, сообщает Национальная служба статистики "Сакстат" (Грузстат).Предыдущий раз уровень годовой инфляции в Грузии был ниже 3% в январе 2021 года и составлял 2,8%.За год в апреле цены выросли на гостиницы и рестораны (11,9%) и коммунальные услуги (10,3), а снизились на транспорт(-12,9%), здравоохранение (-7,9%) и связь (-3,1%). Цены на продовольствие за год выросли на 5,9%.В апреле 2023 года, по сравнению с марте 2022 года, уровень дефляции составил 0,7%. В марте месячная дефляция составляла 0,2%.Почему в Грузии снижается уровень инфляцииСогласно информации Национального банка Грузии, цены на товары на международных рынках неуклонно снижаются, а также снижается стоимость международных перевозок. Эти тенденции передаются на грузинский рынок, что на фоне укрепившегося курса лари он снижает инфляцию. В Нацбанке отмечают, что ужесточение монетарной политики также способствует снижению инфляции."В апреле, по сравнению с предыдущим месяцем, цены на товары продовольственной группы снизились на 2,2%, что снизило месячную инфляцию на 0,7 процентных пункта. В частности, снижение инфляции продовольственной группы, по сравнению с предыдущим месяцем, во многом произошло за счет снижения цен на подсолнечное масло, имеретинский сыр и хлеб", – говорится в сообщении регулятора.В документе отмечается, что цены на топливо также снижаются. В частности, снижение цен на бензин и дизельное топливо на 4,1% и 6,2% соответственно привело к снижению месячной инфляции на 0,2 процентных пункта.Наоборот, подорожание говядины, лука, банковских услуг и сосудорасширяющих препаратов увеличило месячную инфляцию на 0,3 процентных пункта, отмечают в Нацбанке.Время пришло – в Грузии заговорили о смягчении монетарной политики >>"В последние месяцы импортная инфляция имеет тенденцию к резкому снижению, чему способствует укрепление обменного курса лари наряду со снижением цен на товарную продукцию и стоимости международных перевозок на международных рынках. В апреле зафиксирована 6,4-процентная годовая дефляция импортных товаров", говорится в сообщении.В Нацбанке подчеркнули, что высокая инфляция услуг во многом может быть объяснена ростом цен в результате резкого увеличения числа иностранцев. Самый большой из них – квартплата, вклад которой в инфляцию услуг составляет 2,3 процентных пункта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, инфляция, экономика, статистика, национальная служба статистики грузии "сакстат", национальный банк грузии