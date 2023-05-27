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https://sputnik-georgia.ru/20230527/dietologi-rasskazali-ob-unikalnykh-svoystvakh-i-polze-vinograda-278067663.html
Диетологи рассказали об уникальных свойствах и пользе винограда
Диетологи рассказали об уникальных свойствах и пользе винограда
Эксперты утверждают, что употребление этой ягоды замедляет процесс старения и сохраняет молодость 27.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-27T23:03+0400
2023-05-27T23:03+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Виноград способен помочь человеку в сохранении молодости и красоты, а также улучшить работу памяти, считают диетологи и специалисты по питанию.О восьми уникальных малоизвестных свойствах винограда диетологи рассказали изданию Eat This, Not That.Так, по словам американского диетолога Даниэлы МакЭвой, в винограде содержится более 1 600 полезных соединений. Наиболее богаты необходимыми организму веществами косточки и кожица ягод. По словам ее коллеги Пола Клейбрук, антиоксиданты в винограде – флавоноиды, фенолы, витамин С, кверцетин, лютеин, бета-каротин и ресвератрол – способствуют восстановлению поврежденных клеток и защищают их от свободных радикалов.Более того, употребление винограда также замедляет процесс старения, сохраняет молодость, защищает сосуды и сердце от преждевременного износа, говорит диетолог Джессии Федер. Эксперт утверждает, что благотворный эффект оказывает ресвератрол – природный антиоксидант, им особенно богаты красные и черные сорта винограда.В частности, ресвератрол обеспечивает защитную оболочку для кровеносных сосудов, предотвращая травмы и тем самым защищая сердце от воспаления.Женское лицо грузинского виноделия представили в Лондоне &gt;&gt;Кроме целебного влияния на сердце и сосуды, ягоды винограда способны нормализовать артериальное давление, говорит МакЭвой. Диетолог пояснила, что этот эффект достигается за счет большого содержания калия и минимального количества натрия в ягодах. Эксперт также рекомендовала съедать горсть винограда вечером, чтобы крепче спать. В ягодах содержится небольшое количество мелатонина – гормона, отвечающего за регулирование сна и бодрствования, отметила она.При этом, несмотря на явную пользу винограда, этой ягодой злоупотреблять не стоит, чтобы не спровоцировать расстройство желудка, а из-за содержания сахара его следует есть с осторожностью людям с диабетом, заключил Клейбрук.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, виноград, здоровье, здоровье, советы врачей
новости, виноград, здоровье, здоровье, советы врачей

Диетологи рассказали об уникальных свойствах и пользе винограда

23:03 27.05.2023
© photo: Sputnik / StringerРтвели в винном доме "Вакирелеби"
Ртвели в винном доме Вакирелеби - Sputnik Грузия, 1920, 27.05.2023
© photo: Sputnik / Stringer
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Эксперты утверждают, что употребление этой ягоды замедляет процесс старения и сохраняет молодость
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Виноград способен помочь человеку в сохранении молодости и красоты, а также улучшить работу памяти, считают диетологи и специалисты по питанию.
О восьми уникальных малоизвестных свойствах винограда диетологи рассказали изданию Eat This, Not That.
© photo: Sputnik / StringerРтвели в винном доме "Вакирелеби"
Ртвели в винном доме Вакирелеби - Sputnik Грузия, 1920, 27.05.2023
Ртвели в винном доме "Вакирелеби"
© photo: Sputnik / Stringer
Так, по словам американского диетолога Даниэлы МакЭвой, в винограде содержится более 1 600 полезных соединений. Наиболее богаты необходимыми организму веществами косточки и кожица ягод.

"Антиоксидантные соединения в винограде помогают свести к минимуму окислительный стресс в мозге, что защищает его от снижения когнитивных функций и потери памяти с возрастом", – рассказала диетолог.

По словам ее коллеги Пола Клейбрук, антиоксиданты в винограде – флавоноиды, фенолы, витамин С, кверцетин, лютеин, бета-каротин и ресвератрол – способствуют восстановлению поврежденных клеток и защищают их от свободных радикалов.
Более того, употребление винограда также замедляет процесс старения, сохраняет молодость, защищает сосуды и сердце от преждевременного износа, говорит диетолог Джессии Федер.
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliФрукты и овощи в уличной лавке - апельсины, гранаты, виноград, айва и хурма
Фрукты и овощи в уличной лавке - апельсины, гранаты, виноград, айва и хурма - Sputnik Грузия, 1920, 27.05.2023
Фрукты и овощи в уличной лавке - апельсины, гранаты, виноград, айва и хурма
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Эксперт утверждает, что благотворный эффект оказывает ресвератрол – природный антиоксидант, им особенно богаты красные и черные сорта винограда.
В частности, ресвератрол обеспечивает защитную оболочку для кровеносных сосудов, предотвращая травмы и тем самым защищая сердце от воспаления.
Женское лицо грузинского виноделия представили в Лондоне >>
Кроме целебного влияния на сердце и сосуды, ягоды винограда способны нормализовать артериальное давление, говорит МакЭвой. Диетолог пояснила, что этот эффект достигается за счет большого содержания калия и минимального количества натрия в ягодах.
Эксперт также рекомендовала съедать горсть винограда вечером, чтобы крепче спать. В ягодах содержится небольшое количество мелатонина – гормона, отвечающего за регулирование сна и бодрствования, отметила она.
При этом, несмотря на явную пользу винограда, этой ягодой злоупотреблять не стоит, чтобы не спровоцировать расстройство желудка, а из-за содержания сахара его следует есть с осторожностью людям с диабетом, заключил Клейбрук.
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