https://sputnik-georgia.ru/20230527/dietologi-rasskazali-ob-unikalnykh-svoystvakh-i-polze-vinograda-278067663.html

Диетологи рассказали об уникальных свойствах и пользе винограда

Диетологи рассказали об уникальных свойствах и пользе винограда

Эксперты утверждают, что употребление этой ягоды замедляет процесс старения и сохраняет молодость 27.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-27T23:03+0400

2023-05-27T23:03+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Виноград способен помочь человеку в сохранении молодости и красоты, а также улучшить работу памяти, считают диетологи и специалисты по питанию.О восьми уникальных малоизвестных свойствах винограда диетологи рассказали изданию Eat This, Not That.Так, по словам американского диетолога Даниэлы МакЭвой, в винограде содержится более 1 600 полезных соединений. Наиболее богаты необходимыми организму веществами косточки и кожица ягод. По словам ее коллеги Пола Клейбрук, антиоксиданты в винограде – флавоноиды, фенолы, витамин С, кверцетин, лютеин, бета-каротин и ресвератрол – способствуют восстановлению поврежденных клеток и защищают их от свободных радикалов.Более того, употребление винограда также замедляет процесс старения, сохраняет молодость, защищает сосуды и сердце от преждевременного износа, говорит диетолог Джессии Федер. Эксперт утверждает, что благотворный эффект оказывает ресвератрол – природный антиоксидант, им особенно богаты красные и черные сорта винограда.В частности, ресвератрол обеспечивает защитную оболочку для кровеносных сосудов, предотвращая травмы и тем самым защищая сердце от воспаления.Женское лицо грузинского виноделия представили в Лондоне >>Кроме целебного влияния на сердце и сосуды, ягоды винограда способны нормализовать артериальное давление, говорит МакЭвой. Диетолог пояснила, что этот эффект достигается за счет большого содержания калия и минимального количества натрия в ягодах. Эксперт также рекомендовала съедать горсть винограда вечером, чтобы крепче спать. В ягодах содержится небольшое количество мелатонина – гормона, отвечающего за регулирование сна и бодрствования, отметила она.При этом, несмотря на явную пользу винограда, этой ягодой злоупотреблять не стоит, чтобы не спровоцировать расстройство желудка, а из-за содержания сахара его следует есть с осторожностью людям с диабетом, заключил Клейбрук.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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