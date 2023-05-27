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Как Грузия усилила контроль за иностранцами в 2022 году? Подробности от СГБ
Как Грузия усилила контроль за иностранцами в 2022 году? Подробности от СГБ
Конфликт в Украине создал дополнительные вызовы для безопасности Грузии, заявили в ведомстве 27.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-27T19:19+0400
2023-05-27T19:19+0400
2023-05-27T19:19+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Служба государственной безопасности усилила контроль за въездом иностранных граждан и за желающими получить вид на жительство в Грузии иностранцами в 2022 году, говорится в отчете ведомства. В 2022 году в Грузии активизировался поток визитеров из разных стран. Всего иностранные граждане совершили 5,4 млн визитов. Наибольшее число визитеров – граждане РФ, они составили 23,3% от общего количества посетивших Грузию. В топ-3 вошли также граждане Турции и Армении. При этом СГБ отмечает, что конфликт в Украине создал дополнительные вызовы для безопасности Грузии и увеличил давление на экономику и социально-политическую стабильность страны. "С учетом сложнейшей обстановки в регионе и новых вызовов для безопасности Службе государственной безопасности приходилось защищать национальные интересы страны в комплексной и непрогнозируемой ситуации", – говорится в отчете. По данным СГБ, на основании информации, имеющейся у ведомства, а также полученной у стран партнеров и различных организаций, а также из-за нарушения грузинского законодательства, в 2022 году во въезде было отказано сотням граждан отдельных государств. Кроме того, по данным СГБ, среди потока визитеров были выявлены иностранцы, которые планировали провокационные действия в Грузии и открыто выражали мнение, наносящее вред Грузии. Также на особый контроль были взяты основанные в Грузии иностранцами юридические лица, для того чтобы не допустить обхода санкций. Премьер-министр Грузии: интересы страны превыше всего >>В рамках контроля за получением вида на жительство СГБ Грузии проверила заявки более 63 тысяч иностранцев, а также рассмотрела заявки 22 тысяч граждан, обратившихся за получением гражданства. По данным СГБ Грузии, в рамках рассмотрения заявок на получение вида на жительство были выявлены лица, находящиеся на пограничном контроле или разыскиваемые за совершение преступлений, в том числе находящиеся в международном розыске. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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сгб, новости, грузия
Как Грузия усилила контроль за иностранцами в 2022 году? Подробности от СГБ
Конфликт в Украине создал дополнительные вызовы для безопасности Грузии, заявили в ведомстве
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Служба государственной безопасности усилила контроль за въездом иностранных граждан и за желающими получить вид на жительство в Грузии иностранцами в 2022 году, говорится в отчете ведомства.
В 2022 году в Грузии активизировался поток визитеров из разных стран. Всего иностранные граждане совершили 5,4 млн визитов. Наибольшее число визитеров – граждане РФ, они составили 23,3% от общего количества посетивших Грузию. В топ-3 вошли также граждане Турции и Армении.
"В соответствии с существующими рисками и вызовами СГБ Грузии усилила соответствующую контрразведывательную деятельность. Процесс осуществлялся в отношении иностранных граждан, прибывающих по разным основаниям и желающих получить разрешение на жительство", – говорится в отчете.
При этом СГБ отмечает, что конфликт в Украине создал дополнительные вызовы для безопасности Грузии и увеличил давление на экономику и социально-политическую стабильность страны.
"С учетом сложнейшей обстановки в регионе и новых вызовов для безопасности Службе государственной безопасности приходилось защищать национальные интересы страны в комплексной и непрогнозируемой ситуации", – говорится в отчете.
По данным СГБ, на основании информации, имеющейся у ведомства, а также полученной у стран партнеров и различных организаций, а также из-за нарушения грузинского законодательства, в 2022 году во въезде было отказано сотням граждан отдельных государств.
Кроме того, по данным СГБ, среди потока визитеров были выявлены иностранцы, которые планировали провокационные действия в Грузии и открыто выражали мнение, наносящее вред Грузии.
Также на особый контроль были взяты основанные в Грузии иностранцами юридические лица, для того чтобы не допустить обхода санкций.
В рамках контроля за получением вида на жительство СГБ Грузии проверила заявки более 63 тысяч иностранцев, а также рассмотрела заявки 22 тысяч граждан, обратившихся за получением гражданства.
По данным СГБ Грузии, в рамках рассмотрения заявок на получение вида на жительство были выявлены лица, находящиеся на пограничном контроле или разыскиваемые за совершение преступлений, в том числе находящиеся в международном розыске.