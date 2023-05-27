https://sputnik-georgia.ru/20230527/premer-ministr-gruzii-interesy-strany-prevyshe-vsego-278062952.html

Премьер-министр Грузии: интересы страны превыше всего

Премьер-министр Грузии: интересы страны превыше всего

Каждый патриот в первую очередь должен думать о своей стране, заявил Гарибашвили 27.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-27T12:51+0400

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обострение ситуации вокруг украины 2022

ираклий гарибашвили

украина

грузия

политика

новости

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Правительство Грузии поддерживает Украину, однако прежде всего будет заботиться о своей стране, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили. Сразу после начала конфликта на Украине власти Грузии заявили, что не будут вводить санкции против РФ, так как от этого пострадает только сама Грузия. При этом власти систематически заявляют, что соблюдают международные антироссийские санкции, связанные с финансами и передвижением товаров через границу.По его словам, каждый нормальный патриот в первую очередь должен думать о своей стране, поэтому Грузия отказалась от введения санкций, несмотря на то, что поддерживает Украину. "Мы никому не дадим возможности принести в страну волнение и дестабилизацию", – отметил премьер.Было множество подобных попыток, подчеркнул глава грузинского правительства, но страна смогла избежать вмешательства в конфликт. Поэтому, несмотря на внешних и внутренних врагов, мы продолжим вести нашу страну к миру, добавил Гарибашвили.Власти Грузии стали объектом критики со стороны грузинской оппозиции и представителей официального Киева вскоре после начала конфликта. Сначала причиной был отказ от организованной отправки добровольцев на Украину. Власти заявили, что это означало бы включение страны в вооруженный конфликт. Позже власти Грузии начали обвинять в оказании России помощи в обходе санкций. Путин: ситуация в Грузии после отмены виз – это их дело >>Между тем Грузия оказывает Украине политическую и гуманитарную поддержку, а также соблюдает международные санкции против России. Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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обострение ситуации вокруг украины 2022, ираклий гарибашвили, украина, грузия, политика, новости