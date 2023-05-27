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Общественного деятеля Грузии спустя 100 лет похоронят в Тбилиси

Общественного деятеля Грузии спустя 100 лет похоронят в Тбилиси

Власти Грузии вернули на родину останки общественного деятеля спустя cтолетие после его смерти 27.05.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Останки государственного деятеля, первого заместителя председателя Учредительного собрания Демократической республики Грузия Александра Ломтатидзе будут захоронены в Дидубийском пантеоне писателей и общественных деятелей. От имени парламента члены Учредительного собрания Грузии председатель собрания Карло Чхеидзе, первый заместитель председателя Александр Ломтатидзе и заместители председателя Эквтиме Такаишвили и Симон Мдивани были посмертно награждены парламентским Орденом Свободы за особый вклад в укрепление независимости, государственности и парламентаризма Грузии. Кем был Александр Ломтидзе? Парламент Республики Грузия (бывший Национальный совет) 22 ноября 1918 года утвердил Конституцию о выборах в Учредительное собрание, которая предусматривала избрание 130 членов собрания всеобщим, равным, прямым и тайным голосованием на основе пропорциональной избирательной системы по партийным спискам. Для участия в выборах в учредительное собрание были зарегистрированы 15 политических партий. Выставка "Первая Демократическая Республика Грузия" открывается в Тбилиси >> Александр Ломтатидзе 12 марта 1919 года был избран членом учредительного собрания Первой Демократической республики Грузия по списку Социал-демократической рабочей партии Грузии, являлся членом Центральной избирательной комиссии и старшим товарищем председателя учредительного собрания Карло Чхеидзе.Во время отсутствия председателя Чхеидзе он председательствовал на заседаниях Учредительного собрания. Первая Демократическая Республика Грузия просуществовала два с половиной года, после того, как на ее территории была установлена советская власть, Ломтидзе остался в Грузии и участвовал в движении сопротивления. В 1923 году вместе с другими политзаключенными был сослан в Россию. Позже из-за тяжелой болезни ему разрешили переехать в Ташкент, где в августе 1924 года он снова был заключен в тюрьму. Вскоре после заключения Ломтидзе скончался и был похоронен на христианском кладбище Ташкента. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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