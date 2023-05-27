https://sputnik-georgia.ru/20230527/pravitelstvo-gruzii-rabotaet-nad-novymi-initsiativami-dlya-diaspory---garibashvili-278065764.html
Правительство Грузии работает над новыми инициативами для диаспоры - Гарибашвили
Правительство Грузии работает над новыми инициативами для диаспоры - Гарибашвили
Премьер отметил огромную роль патриархии Грузии в вопросе взаимодействия с диаспорой 27.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-27T15:15+0400
2023-05-27T15:15+0400
2023-05-27T15:30+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Правительство Грузии вместе с парламентом и Патриархией страны работает над новыми инициативами для грузинской диаспоры за рубежом, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на форуме, посвященном Дню грузинской диаспоры. День грузинской диаспоры отмечается в Грузии с 2008 года. Он также отметил огромную роль Патриархии Грузии в вопросе взаимодействия с диаспорой. "Я знаю, что диаспоры организовываются и собираются вокруг церкви. И церковь является объединяющим местом для всех грузин, в том числе с разными политическими взглядами", – сказал Гарибашвили. Форум, посвященный Дню грузинской диаспоры, направлен на углубление сотрудничества между государством и диаспорой, а также на ознакомление широкой аудитории со стратегией и государственными программами для грузинской диаспоры. МИД Грузии реализует три грантовые программы: "Поддержка инициатив диаспоры", "Поддержка грузинских ансамблей танца и песни, действующих за рубежом" и "Будь молодым послом своей страны". Премьер-министр Грузии: интересы страны превыше всего >>В рамках форума будут представлены победители этих грантовых программ. Мероприятие проводится при поддержке Международной организации по миграции (МОМ) и Международного центра развития миграционной политики (ICMPD). Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Правительство Грузии работает над новыми инициативами для диаспоры - Гарибашвили
15:15 27.05.2023 (обновлено: 15:30 27.05.2023)
Премьер отметил огромную роль патриархии Грузии в вопросе взаимодействия с диаспорой
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Правительство Грузии вместе с парламентом и Патриархией страны работает над новыми инициативами для грузинской диаспоры за рубежом, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили на форуме, посвященном Дню грузинской диаспоры.
День грузинской диаспоры отмечается в Грузии с 2008 года.
"Мы, правительство, парламент и Патриархия должны разработать новые инициативы, новые программы и еще более усилить место диаспоры в нашей стране", – сказал Гарибашвили.
Он также отметил огромную роль Патриархии Грузии в вопросе взаимодействия с диаспорой.
"Я знаю, что диаспоры организовываются и собираются вокруг церкви. И церковь является объединяющим местом для всех грузин, в том числе с разными политическими взглядами", – сказал Гарибашвили.
Форум, посвященный Дню грузинской диаспоры, направлен на углубление сотрудничества между государством и диаспорой, а также на ознакомление широкой аудитории со стратегией и государственными программами для грузинской диаспоры.
МИД Грузии реализует три грантовые программы: "Поддержка инициатив диаспоры", "Поддержка грузинских ансамблей танца и песни, действующих за рубежом" и "Будь молодым послом своей страны".
В рамках форума будут представлены победители этих грантовых программ.
Мероприятие проводится при поддержке Международной организации по миграции (МОМ) и Международного центра развития миграционной политики (ICMPD).