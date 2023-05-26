https://sputnik-georgia.ru/20230526/putin-situatsiya-v-gruzii-posle-otmeny-viz---eto-ikh-delo-278054701.html

Путин: ситуация в Грузии после отмены виз – это их дело

Путин: ситуация в Грузии после отмены виз – это их дело

Президент России отметил, что ему хотелось поддержать людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии 26.05.2023, Sputnik Грузия

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владимир путин

ираклий гарибашвили

саломе зурабишвили

авиасообщение россии и грузии

россия отменила визы для граждан грузии

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ТБИЛИСИ, 26 мая — Sputnik. Президент РФ Владимир Путин, говоря о ситуации в Грузии после отмены виз, заявил, что это внутреннее дело республики, но Россия делает шаги навстречу.Согласно указу президента России Владимира Путина, безвизовый режим для граждан Грузии будет введен с 15 мая. Кроме того, уже с 10 мая снят запрет на прямое авиасообщение с Грузией и отменена рекомендация туроператорам и турагентам воздерживаться от продажи туров в Грузию."Откровенно говоря, для меня было полной неожиданностью реакция, которая за этим последовала. Я думал, что все скажут, ну вот, спасибо, хорошо. Нет, там вот какая-то поднялась совершенно непонятная буча по этому вопросу. Очень странно. И просто, честно говоря, неожиданно. Я когда смотрю со стороны, думаю: совсем спятили что ли? Что там у них происходит, непонятно", – сказал Путин на встрече с "Деловой Россией". Решение гуманитарного характера: Песков о отмене виз для граждан Грузии >>Он добавил, что ему казалось, что грузинское руководство неоднократно ставило вопросы об отмене виз и возобновлении авиаперевозок. Президент России отметил, что ему хотелось поддержать людей, которые стремятся выстроить нормальные отношения с Россией в самой Грузии, а также российский бизнес и граждан, которые любят Грузию.Реакции в ГрузииВласти Грузии поприветствовали решение России отменить визовый режим. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили отметил, что Грузия может только приветствовать любое решение, которое идет на пользу ее гражданам.А вот президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая как глава парламентской республики не влияет на решения правительства, назвала такие действия провокацией и в ответ предложила ввести визовый режим для граждан России.Отмена виз и прямое авиасообщение с Россией – что это даст Грузии? >>Что касается грузинского общество, то оно также разделилось на две части: одни обрадовались возможности поехать свободно к родственникам и друзьям, а вторые увидели угрозу для страны с точки зрения безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, грузия, новости, политика, владимир путин, ираклий гарибашвили, саломе зурабишвили , авиасообщение россии и грузии, россия отменила визы для граждан грузии