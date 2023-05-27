https://sputnik-georgia.ru/20230527/premer-ministr-gruzii-otkrovenno-rasskazal-ob-otnosheniyakh-s-rossiey-278064192.html

Премьер-министр Грузии откровенно рассказал об отношениях с Россией

Премьер-министр Грузии откровенно рассказал об отношениях с Россией

Восстановление прямого авиасообщения между Грузией и Россией не имеет никакого политического аспекта, отметил Гарибашвили 27.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-27T13:56+0400

2023-05-27T13:56+0400

2023-05-27T14:11+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. У Грузии и России нет никаких политических отношений, а торгово-экономические связи развиваются, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). При этом глава правительства отметил, что политика терпения направлена на единственную цель – восстановление территориальной целостности Грузии. В то же время премьер-министр Грузии подчеркнул, что восстановление прямого авиасообщения между Грузией и Россией не имеет никакого политического аспекта.Премьер-министр Грузии: интересы страны превыше всего >> "Полеты являются частью экономических торговых отношений и никак не связаны с политикой", – сказал Гарибашвили. По его словам, и восстановление рейсов между Грузией и Россией, и введение Россией безвизового режима для граждан Грузии пойдут на пользу грузинской диаспоре в России и их родственникам, а задача правительства – помочь своим гражданам. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Вскоре после этого премьер-министр Грузии и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в РФ и вынуждены летать на родину через третьи страны. По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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