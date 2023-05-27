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Премьер-министр Грузии откровенно рассказал об отношениях с Россией
Премьер-министр Грузии откровенно рассказал об отношениях с Россией
Восстановление прямого авиасообщения между Грузией и Россией не имеет никакого политического аспекта, отметил Гарибашвили 27.05.2023, Sputnik Грузия
2023-05-27T13:56+0400
2023-05-27T13:56+0400
2023-05-27T14:11+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. У Грузии и России нет никаких политических отношений, а торгово-экономические связи развиваются, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии). При этом глава правительства отметил, что политика терпения направлена на единственную цель – восстановление территориальной целостности Грузии. В то же время премьер-министр Грузии подчеркнул, что восстановление прямого авиасообщения между Грузией и Россией не имеет никакого политического аспекта.Премьер-министр Грузии: интересы страны превыше всего >> "Полеты являются частью экономических торговых отношений и никак не связаны с политикой", – сказал Гарибашвили. По его словам, и восстановление рейсов между Грузией и Россией, и введение Россией безвизового режима для граждан Грузии пойдут на пользу грузинской диаспоре в России и их родственникам, а задача правительства – помочь своим гражданам. В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году. Вскоре после этого премьер-министр Грузии и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в РФ и вынуждены летать на родину через третьи страны. По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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тбилиси, москва, новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, россия
тбилиси, москва, новости, грузия, политика, ираклий гарибашвили, грузинская мечта, россия
Премьер-министр Грузии откровенно рассказал об отношениях с Россией
13:56 27.05.2023 (обновлено: 14:11 27.05.2023)
Восстановление прямого авиасообщения между Грузией и Россией не имеет никакого политического аспекта, отметил Гарибашвили
ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. У Грузии и России нет никаких политических отношений, а торгово-экономические связи развиваются, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Между Грузией и Россией нет дипломатических отношений: они были разорваны грузинской стороной после конфликта в августе 2008 года, когда Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии).
"У нас нет никакого политического продвижения вперед в отношениях с Россией за последние 10 лет. Но мы изначально сказали, что восстановим экономические и торговые связи с РФ, и определили мирную политику стратегического терпения", – сказал Гарибашвили.
При этом глава правительства отметил, что политика терпения направлена на единственную цель – восстановление территориальной целостности Грузии.
В то же время премьер-министр Грузии подчеркнул, что восстановление прямого авиасообщения между Грузией и Россией не имеет никакого политического аспекта.
"Полеты являются частью экономических торговых отношений и никак не связаны с политикой", – сказал Гарибашвили.
По его словам, и восстановление рейсов между Грузией и Россией, и введение Россией безвизового режима для граждан Грузии пойдут на пользу грузинской диаспоре в России и их родственникам, а задача правительства – помочь своим гражданам.
"Мы ежегодно получаем сотни миллионов долларов от нашей диаспоры в РФ при помощи переводов. Они содержат тут семьи, помогают родственникам, развивают бизнес. Почему мы должны это запретить? Наоборот, наша задача помочь нашим гражданам", – сказал Гарибашвили.
В середине мая 2023 года Россия отменила визовый режим для граждан Грузии, действовавший с 2000 года, а также отменила запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, введенный в 2019 году.
Вскоре после этого премьер-министр Грузии и лидеры правящей партии "Грузинская мечта" заявили, что приветствуют возобновление полетов, так как это пойдет на пользу сотням тысяч выходцев из Грузии, которые живут в РФ и вынуждены летать на родину через третьи страны.
По их словам, все решения властей исходят исключительно из интересов народа.