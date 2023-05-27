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Проходящие по делу об убийстве в Аджарии будут ждать приговора в тюрьме

Проходящие по делу об убийстве в Аджарии будут ждать приговора в тюрьме

В полицию 22 мая поступило сообщение о пропаже 20-летнего парня, и его сразу же начали искать 27.05.2023, Sputnik Грузия

2023-05-27T21:33+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мая — Sputnik. Задержанные по делу об убийстве и сокрытии тела молодого человека в Кобулетском районе будут ждать приговора в тюрьме. Суд избрал на основании ходатайства прокуратуры трем сообщникам обвиняемого в убийстве заключение в качестве меры пресечения. Сотрудники полиции раскрыли дело о трупе в колодце на востоке Грузии >>Самому обвиняемому, который покинул Грузию до раскрытия дела, заключение в виде меры пресечения было избрано заочно. Детали дела По данным ведомства, 22 мая в полицию поступило сообщение о пропаже 20-летнего парня, полиция сразу возбудила уголовное дело о незаконном лишении свободы и начала поиски. Как выяснило следствие, 16 мая пропавший находился в доме друга в одном из сел Кобулетского района, где во время ссоры один из находившихся в доме, некий Александр Бажунаишвили, несколько раз ударил его ножом, от чего молодой человек скончался. После, как утверждают следователи, обвиняемый в убийстве вместе с Александром Ахвледиани положил тело в багажник автомобиля, отвез в лес неподалеку от села и закопал на опушке. В ходе следствия сотрудники полиции выяснили, что во время убийства в доме находились еще двое молодых людей – Давид Менабде и Лука Джибладзе. Менабде, Джибладзе и Ахвледиани обвиняются в сокрытии преступления и в несообщении о преступлении.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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